"Pesada" gamberrada en Porrúa (Llanes): barricadas y ataques a limonazos contra los conductores

Un grupo de jóvenes cortó en la madrugada del sábado al domingo la carretera local LLN-8, por la que se accede a la localidad de Porrúa, con cubos de la basura, y se dedicó a arrojar limones desde un alto a varios vehículos y a sus ocupantes. Uno de los afectados se quejó este domingo de que la Guardia Civil no le había hecho caso cuando llamó para denunciar los hechos. Según esta persona, los jóvenes ya habían protagonizado en las madrugadas previas un ataque similar a una vivienda de la localidad de Porrúa.

Uno de los afectados es un taxista que viajaba con varios clientes. Cuando se dirigía a Porrúa, alrededor de las tres y media de la madrugada, se vio obligado a detenerse al hallar en medio de la carretera varios contenedores de basura, a modo de barricada. Aseguró que cada vez que intentaba bajarse del coche para retirar los cubos le lanzaban desde un alto limones. Admitió que ninguno de los singulares “proyectiles” llegó a impactarle ni a él ni a sus clientes, pero sí a su vehículo, aunque no observó ningún daño en la carrocería.

No fue el único conductor que llamó esa madrugada al 112 Asturias para denunciar lo ocurrido y solicitar ayuda. En todos los casos se desvió a los comunicantes al cuartel de la Guardia Civil de Llanes. “En mi caso se limitaron a decirme que ya lo sabían. No me hicieron ni caso. Como quien oye llover”, se quejó uno de los conductores afectados, que finalmente pudo continuar su camino. Reconoció que no vio a ninguno de los atacantes, pero aseguró que varios vecinos de la zona le comunicaron que se trataba de “una gamberrada de una pandilla de adolescentes”. Este afectado aseguró que si en verdad se trató de una gamberrada fue “muy, muy pesada”. Aprovechó para reclamar a la Guardia Civil que vigile la zona para evitar nuevos incidentes.