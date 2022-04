Vecinos por Llanes revela el “pacto de Posada” que forjó la alianza de gobierno

Misterio resuelto. Vecinos por Llanes (VxLL), el partido del alcalde, Enrique Riestra, zanjó ayer las dudas sobre el contenido del pacto de gobernabilidad, conocido como “Pacto de Posada”, firmado ante un notario de esa localidad llanisca en junio de 2019 por representantes de los cuatro grupos políticos que conformaron el gobierno local (VxLL, PP, Foro e IU), formando un frente ante el PSOE, que había sido el partido más votado.

Vecinos por Llanes eligió una red social para colgar el documento íntegro que el PSOE había reclamado por registro dando 5 días para que se les entregase. Los socialistas habían anunciando acciones legales, basándose en la ley de Transparencia, si el Gobierno no daba respuesta. El nuevo secretario general de la agrupación socialista llanisca, Antonio Trevín, ya advirtió antes de ser elegido que esa sería la primera exigencia. Fue formalizada el 4 de abril.

La teniente de Alcalde y concejala no adscrita Marián García de la Llana también publicó el documento en su perfil en las redes sociales. El texto está compuesto por 9 páginas y consta de 13 puntos. En un texto introductorio a la revelación del “pacto de Posada”, VxLL explica que la campaña de la oposición insinúa “intereses ocultos, reparto de dinero y acuerdos inconfesables para sembrar sospechas”.

Pero la formación política sostiene que no hay nada que ocultar y tampoco existe “ninguna obligación” de hacer público el acuerdo, según el informe de la Secretaría municipal, que apuntaba a “inadmitir” la solicitud socialista al no tratarse de un documento que forme parte de un expediente municipal que obre en el Ayuntamiento. Lo hacen, dicen desde el partido del Alcalde, porque “los ciudadanos no deben seguir siendo manipulados mediante infundios, calumnias y falsedades por el PSOE y sus allegados”. Y que puedan ver que se trata “de un acuerdo de funcionamiento interno para facilitar la gobernabilidad”.

Entre los puntos destacados del documento está buscar consenso en los temas que se lleven a votación en el Pleno; que no se realicen filtraciones “en ningún medio público sobre temas de negociación del equipo de Gobierno” con el objetivo de presionar y sí manifestar los acuerdos. En los Presupuestos, se apunta, “se consensuarán partidas y cantidades teniendo en cuenta las necesidades de los servicios” para tenerlos listos antes del 31 de marzo.

También se refiere que cada grupo podrá publicar notas o convocar ruedas de prensa con autonomía. Se propone un acuerdo programático donde cada grupo propondrá una acción de su programa para ejecutar y una vez realizadas todas las de un bloque se pondrán otras cuatro más. Se recoge que es “prioritario” realizar el trabajo “en equipo dada la complejidad del Gobierno”.

Consta además que como Ayuntamiento no se personarán en ninguna causa penal salvo acuerdo de los cuatro grupos. Sobre los procedimientos que estuvieran en marcha, pactan no llevar a cabo “ninguna actuación ni acusación”, adhiriéndose a lo que determinase el Ministerio Fiscal. También se rubrica la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo en la que se tuvieran en cuenta las necesidades de los servicios, con la participación de los concejales y los jefes de servicio. Sobre el Plan General acuerdan tener en cuenta las propuestas de todos los grupos y dar traslado al equipo de redactor. Se especifica además el reparto de liberaciones, sin hablar de percepciones: una parcial para IU; una total para el PP y otra para Foro; y 2 totales, repartidas en 3 parciales, para Vecinos por Llanes. También consta el reparto de las concejalías por áreas.

El documento

