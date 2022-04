“Es el pacto por la pasta”, afirma el PSOE de Llanes sobre el “pacto de Posada”

El PSOE de Llanes tildó este martes de “pacto por la pasta” el acuerdo de gobernabilidad, conocido como “pacto de Posada”, dado a conocer la víspera a través de las redes sociales por integrantes y grupos políticos del gobierno municipal. El secretario de Organización de los socialistas, Julio Álvarez, y la portavoz de la agrupación local, María José Soberón, comparecieron ante los medios para acusar al ejecutivo de “repartirse” durante el mandato actual “más de un millón de euros en sueldos”. Según indicaron los dirigentes del PSOE, las retribuciones brutas anuales suman un total 264.749,38 euros entre los concejales liberados.

Los socialistas aseguran que el pacto, reclamado oficialmente por registro, recoge un “reparto del poder municipal bochornoso y nefasto para el municipio”. A su juicio, las propuestas de los diferentes grupos firmantes las realizaron “un alcalde antisistema, tres tránsfugas y dos desorientados conservadores del PP”. Los responsables locales del PSOE aseguraron que existe “desconfianza” entre los integrantes del gobierno local y que su proceder recuerda “la picaresca del Lazarillo de Tormes”. A juicio de los socialistas, esa falta de confianza queda patente con la “advertencia expresa” introducida en el pacto de que “cualquier incumplimiento o quebranto será motivo de ruptura o posible moción de censura”.

El PSOE cuestiona que el pacto no se diera a conocer antes, “ni siquiera a IU, cuya concejal firmó este pacto por la pasta”, en referencia a Priscila Alonso. Alonso no percibe sueldo municipal por decisión propia desde que retomó sus competencias de gobierno como concejala no adscrita. De no haberse hecho público el pacto, el PSOE hubiera recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para tener acceso al documento.