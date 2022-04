El puente de Ribadesella tendrá velocidad limitada a 30 por hora para favorecer su uso ciclista

El puente de Ribadesella, una vez remodelado, tendrá una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora. Esto permitirá que se den las condiciones para la circulación de los ciclistas una vez que la medida de hacer un carril bici se descartó por las limitaciones “estructurales” del paso y se optó por ensanchar aceras.

De esta manera, el alcalde, Ramón Canal, entiende que la limitación de velocidad hace que todo el puente sea como un carril bici. Quiso zanjar así las críticas vertidas sobre el proyecto de la remodelación por la falta de ese carril específico para ciclistas y por no incluir un paso subterráneo que conecte el paseo Princesa Letizia con el de Vencedores del Sella. Fue el diputado popular José Felgueres quien el 15 de abril, tras la presentación de la licitación de las obras, manifestó que el proyecto no resolvía los problemas de movilidad existentes al no prever estos elementos. En el mismo sentido se manifestó el presidente del PP local, Paulo García

Canal recordó que las “prescripciones técnicas” apuntaron a que su ampliación no puede superar los 12 metros de ancho, por lo que había que elegir entre dejar el ancho actual de las aceras para dar espacio a los carriles bici o por la solución adoptada. Se estudiaron todas.

“La solución de dar seguridad a los peatones con aceras de 3,25 y 2,35 metros y dejar el carril de coches con preferencia ciclista y limitación de 30 es excelente”, afirmó. Sobre el paso subterráneo para conectar los dos paseos explicó que la altura del acceso al puente y la acera no lo permite y que si se excavase, rebajando la acera, provocaría que se inundase ante cualquier crecida. “A marea alta no se podría pasar. Las cosas tienen que tener sentido común. Estudiamos incluso una pasarela abrazada a la pilastra. Era un sinsentido para poder usarse solo a marea baja”, dijo.