El plan de usos de los Picos incluye una inversión de 16,5 millones en diez años

El documento, que ya ha obtenido el visto bueno de la Red de Parques Nacionales y que solo tiene pendiente ser aprobado mediante decreto por los gobiernos de Asturias, Cantabria y Castilla y León, también recoge una estimación económica del régimen de compensaciones derivado de su aplicación. Sobre un total de 2,25 millones, al Principado de Asturias les corresponden 800.000 euros. La partida más elevada, de 275.000 euros, es la que se destina al mantenimiento, seguida de la correspondiente a las subvenciones en el área de influencia económica del espacio protegido, que asciende a 245.000 euros.

El aspecto más polémico del PRUG es la prohibición expresa de habilitar trenes de cremallera en el espacio protegido, lo que, en principio, echa por tierra el proyecto defendido por el Ayuntamiento de Cangas de Onís para construir uno entre Covadonga y Los Lagos. Por contra, el documento abre la puerta al remonte mecánico que el Principado impulsa para conectar El Repelao con la zona de la basílica del real sitio. También se autorizan las carreras de montaña de La Travesera, con la participación limitada a 400 atletas.

El esquí de fondo es considerado una actividad compatible con la conservación del espacio protegido de los Picos de Europa, aunque limitada a una serie de pistas. Por lo que se refiere a la vertiente asturiana del parque, se trata de las de la vega de Enol a Pandecarmen, la de Poncebos al río Cares, la que conecta el collado Angón con Restañu, la que discurre por El Texu, Canero y Pandébano, y la de Sotres al límite con Cantabria en Áliva a través de El Texu. El acondicionamiento de estas rutas con medios mecánicos no se descarta, pero debe contar con el visto bueno previo de los gestores del Parque Nacional. El esquí de montaña y de travesía podrá realizarse en todo el espacio, excepción hecha de las zonas de reserva, que son aquellas en las que no se va a permitir más actividad humana que la derivada de la investigación. Tampoco estarán permitidas esas prácticas en las láminas de agua de lagos, lagunas o ríos que queden cubiertos por mantos de hielo o nieve. El descenso en trineos se circunscribe a los territorios con un menor grado de protección, como pueden ser los enclaves cabraliegos de Pandébano, Valfríu y Vierru. El tránsito en motos de esquí no se permite salvo para asuntos de emergencia o, con permiso, para el apoyo a usos tradicionales.