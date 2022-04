Los empresarios insisten en reclamar estudios sobre los accesos al Parque de los Picos de Europa

Una movilidad “adecuada y sostenible” que favorezca el turismo de calidad en la comarca y especialmente en los Picos de Europa y que no sea incompatible medioambientalmente con el entorno. Es la apuesta que hizo ayer la presidenta FADE (Federación Asturiana de Empresarios), María Calvo, en Covadonga, tras el encuentro que mantuvo con empresarios de la comarca para conocer de primera mano los problemas y retos de la zona, entre ellos, la búsqueda de una solución para la mejora de los accesos a la zona.

Tras recogerse en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) la prohibición de la creación de un tren cremallera a los Lagos abogó por valorar las opciones existentes con un planteamiento “global” de movilidad. “Más que de transporte hay que hablar de movilidad. Realizar un planteamiento global para que sea adecuada y sostenible valorando las distintas opciones”, dijo la presidenta de FADE, que abogó por no descartar ninguna. “Hay que estudiar y ofrecer soluciones de movilidad sostenible”, dijo.

Otras de las necesidades trasladadas ayer por los empresarios fue la necesidad de avanzar en digitalización del sector, mejorar la conectividad y señalización de la comarca, la puesta en valor del pastoreo y la actividad ganadera así como de la industria agroalimentaria, o la necesidad de realizar infraestructuras para dar aún un mejor servicio al turista. “Es posible compatibilizar y conservar el entorno natural con el desarrollo de la actividad económica en la zona”, comentó.

El presidente de Otea Asturias, José Luis Álvarez Almeida, aclaró que no se trata de defender el tren cremallera, sino de que no se rechace una opción sin realizar “estudios y análisis de los retos y las dificultades, de lo que se puede o no hacer”, porque “conservar no significa prohibir”. Aclaró que pedir estudios sobre todas las opciones nada tiene que ver con la empresa adjudicataria de los actuales planes regionales de acceso al Parque a la que se refirió como “la mejor”.