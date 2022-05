González critica al Principado por el plan del Parque: “Deja de lado a nuestras gentes”

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, cargó ayer contra el Principado por el contenido del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa. “Hoy, después de más de 100 años de la declaración como Parque Nacional, los políticos del Gobierno del Principado de Asturias que no conocen ni el Parque ni a sus gentes, quieren aprobar un plan para las próximas décadas en contra de nuestro vecinos, sin contar con nosotros. Dejando de lado a los verdaderos valedores de nuestros espacio protegido, los pastores, los ganaderos y los elaboradores de queso Gamonéu. Acentuando aún más la mala gestión que están haciendo de nuestro parque nacional”, señala el regidor.

González se extiende en las motivaciones de sus críticas. “En el Plan que pretende aprobar por decretazo hay 450.000 euros para actuaciones de conservación de fauna. ¿El quebrantahuesos? Pero solo 3.000 euros para control de población de jabalí o lobo. (Se pretende) limitar la existencia de pruebas deportivas, impidiendo así poder disfrutar con respeto de nuestro Parque. Y condenar el futuro de la movilidad y accesibilidad a los Lagos de Covadonga (800.000 visitantes y bajando) a través de la prohibición del tren cremallera, impidiendo así dar calidad a nuestro destino turístico con un modelo de acceso limpio, ordenado y sostenible”, explica el Alcalde.

A renglón seguido añade que “dinero para el estudio de aves y flora hay (que también será necesario), pero dinero para ayudar a nuestros pastores y ganaderos a través de planes que ayuden la incorporación, faciliten su trabajo y ensalcen su trabajo nunca hay”. “Años esperando que se arreglen las infraestructuras ganaderas, acceso en malas condiciones, políticas que van en contra de las personas y a favor del lobo, en definitiva matando poco a poco los usos y costumbres de los ganaderos en el Parque. No nos quieren en el Parque (vertiente asturiana), para ellos es mejor gestionar un Parque sin ganaderos y sin visitantes”, concluye el regidor.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 24 de abril, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa prevé la prohibición de la construcción de ferrocarriles o trenes de cremallera como el de Covadonga a los Lagos que reclaman desde hace tiempo el Ayuntamiento de Cangas de Onís y el PP de Asturias. El texto, como norma general considera incompatible con el espacio protegido la instalación de remontes, funiculares y teleféricos, pero sí autoriza de forma expresa la construcción del previsto por el Principado desde El Repelao hasta la basílica de Covadonga para mejorar el acceso al real sitio y que ya figura en los planes aprobados hace lustros para el santuario. En principio, se trataría de un funicular de ladera que conectaría la finca Les Llanes con la parte posterior de la Escolanía.

El regidor cangués y el PP asturiano han mostrado reiteradamente su apuesta por el tren cremallera. Hace solo unos días, eran los empresarios los que se sumaban a la petición de que se hagan estudios sobre las diversas opciones de movilidad sostenible en la zona y que no se descarte ninguna posibilidad a la hora de analizar las diferentes alternativas.

“Más que de transporte hay que hablar de movilidad. Realizar un planteamiento global para que sea adecuada y sostenible valorando las distintas opciones”, dijo la presidenta de FADE, María Calvo, durante el encuentro que mantuvo el pasado viernes en Covadonga con empresarios de la comarca para conocer de primera mano los problemas y retos de la zona, entre ellos, la búsqueda de una solución para la mejora de los accesos a la zona. Calvo abogó por no descartar ninguna opción. “Hay que estudiar y ofrecer soluciones de movilidad sostenible”, dijo.

También el presidente de Otea Asturias, José Luis Álvarez Almeida, reclamó días atrás que no se descarte ninguna opción sin hacer antes estudios “serios y rigurosos” de la situación. En concreto, en el colectivo empresarial no se explica que se cierre cualquier puerta a este proyecto sin haber realizado un estudio específico sobre el asunto y pidió políticas “acordes a la situación actual” si lo que se persigue es una Asturias “sostenible y verde”.

No obstante, Álvarez Almeida matizó y quiso dejar claro que no se trata de defender el tren cremallera, sino de que no se rechace una opción sin realizar “estudios y análisis de los retos y las dificultades, de lo que se puede o no hacer”, porque “conservar no significa prohibir”. Explicó que pedir estudios sobre todas las opciones nada tiene que ver con la empresa adjudicataria de los actuales planes regionales de acceso al Parque a la que se refirió como “la mejor”.

En el mensaje del alcalde de Cangas de Onís dirigido al Principado, José Manuel González, incluyó también una reflexión personal sobre el parque para destacar el valor que concede a este territorio. El mirador de Ordiales es para mí uno de los lugares más guapos que aporta nuestro concejo al Parque Nacional. Allí quiso Pedro Pidal (impulsor de la declaración de nuestro espacio natural) ser enterrado con este epitafio: ‘Enamorado del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en él desearía vivir, morir y reposar eternamente, pero esto último, en Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y las águilas, allí donde conocí la felicidad de los cielos y de la tierra, allí donde pase horas de admiración y emoción en sueño y transporte inolvidables, allí donde adoré a Dios en sus obras como supremo artífice, allí donde la naturaleza se me apareció verdaderamente como un templo”.