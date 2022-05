La voz de los más pequeños se hace oír en la ordenación del territorio de la región. Los alumnos de quinto y sexto curso del colegio Reconquista de Cangas de Onís son parte de los grupos de escolares de cuatro centros en Asturias que integran el proceso participativo de elaboración de la nueva ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), la primera en la que se cuenta con estudiantes en el Principado.

La dinámica es la de que trabajen en talleres para conocer el territorio en el que viven y hacer aportaciones para mejorarlo. En la mañana de ayer, los escolares cangueses recibieron la visita de la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sonia Puente, que conversó con ellos sobre sus avances.

“Queríamos contar con los niños. Generar conocimiento de forma lúdica, aprender sobre el lugar donde viven, generar arraigo y volver a esa conexión con el territorio. Solo de esa manera se puede defender y cuidar”, dijo Puente, que auguró que algunas de las conclusiones de los escolares estarán relacionadas con generar más independencia de los niños en las ciudades. Los escolares cangueses junto a los de Oviedo, Degaña y Mieres irán a la Junta General del Principado a exponer sus conclusiones.

Los alumnos mostraron ayer con claridad su implicación en el proyecto y con el valor del entorno que les rodea. “Estamos haciendo una ley con 11 años. Los Picos hay que cuidarlos porque son únicos y muy guapos. Sólo hay que mejorar lo que ya está hecho”, dijo Manuel González. La actividad les permite ampliar conocimiento sobre geografía. “Lo que más me gustó fue conocer dónde estaban algunos concejos que no sabía donde estaban. Hay que cuidar y no contaminar los Picos de Europa, los parques...”, dijo Javier Peruyera, alumno participante.