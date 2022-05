Covadonga reclama soluciones urgentes al problema de aparcamiento en el santuario

Covadonga necesita de forma urgente soluciones a sus problemas de aparcamiento. El abad del santuario, Adolfo Mariño, mostró este martes su “preocupación” por la situación que padece el santuario, a la vez que urgió a concretar y ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar un estacionamiento a la altura de un real sitio que registra 1,5 millones de visitas al año y que, en la actualidad, cuenta con poco más de 120 plazas de aparcamiento.

Se trata de plazas que se llenan prácticamente a diario. Y es que para encontrarse con problemas de aparcamiento en Covadonga ya no hace falta esperar al fin de semana o a los meses centrales del verano. Tras la pandemia, los hábitos de visitas han sufrido cambios y el santuario recibe numerosos turistas a diario. Ayer mismo, los aparcamientos existentes estaban prácticamente llenos a las once de la mañana.

Según confirmaron desde el santuario, más de dos mil vehículos dieron la vuelta en redondo al llegar a la explanada del real sitio el pasado Viernes Santo, uno de los días del año con más afluencia de turismo a la zona, sin poder aparcar para visitar el lugar. A esto hay que unir la multitud de autobuses de grupos que acceden para dejar a los viajeros. Propuestas para aliviar la situación y permitir que las personas que deseen visitar el santuario no tengan que desistir por no poder aparcar ha habido muchas a lo largo de las últimas décadas, tanto por parte de la Iglesia como por el Principado, pero la realidad es que ninguna de ellas se ha llevado a cabo y la situación no ha cambiado para mejor.

La propuesta de la Iglesia fue, en su día, un aparcamiento en altura tras el edificio de la Escolanía, que no sería visible al quedar en una cota más baja que las edificaciones del santuario y estar rodeado de vegetación. Aquella propuesta se rechazó por el posible impacto ambiental, al encontrarse Covadonga dentro de un Parque Nacional.

El Principado adquirió por tres millones de euros en 2006 la finca de Les Llanes, en la zona del Repelao, para dar una solución al acceso a Covadonga. En ese lugar se barajó por aquel entonces hacer un aparcamiento, un centro de recepción de visitantes y un remonte mecánico que, desde allí, permitiera acceder al real sitio. La finca y la casa se encuentran en la actualidad en estado de abandono total, a la espera de que se lleve a efecto el proyecto que mantiene en sus previsiones el Gobierno regional para que desde ese enclave parta el remonte mecánico que permita llegar hasta Covadonga.

El Principado mejoró notablemente la zona de la explanada, que se peatonalizó en la zona más cercana a la basílica. Los presupuestos regionales para 2022 recogen una partida para finalizar el estudio de las alternativas que contribuyan a mejorar el acceso a uno de los lugares más visitados de Asturias. Mientras tanto, Covadonga demanda una apuesta decidida que se lleve a efecto y que de soluciones para un acceso a la altura de un lugar único en Asturias.