–Este año vuelve el Descenso Internacional del Sella...

–Estamos expectantes, ya que después de dos años sin Piraguas se tienen muchas ganas de fiesta. Esto nos hace pensar que la afluencia de público puede ser superior y, por lo tanto, tenemos que prever esta circunstancia y planificar todo lo posible: acampadas, aparcamientos, seguridad, etcétera.

Ramón Canal, alcalde de Ribadesella, afronta los últimos coletazos –el año que viene está previsto que haya elecciones– de una legislatura que no está siendo nada fácil. “Posiblemente sea la más complicada de las vividas en España desde la Transición, con dos años paralizados por la pandemia, ya que todos nuestros esfuerzos se dedicaron a combatir el covid. No obstante, estoy muy satisfecho, pues, a pesar de esta circunstancia, se han logrado retos difíciles como la depuradora de Vega, la aprobación del proyecto de saneamiento de la cuenca del río San Miguel, la ampliación y renovación del tablero del puente, la aprobación inicial del Plan General de Urbanismo, el comedor escolar y un largo etcétera”. Un sinfín de planes que el regidor espera ver materializados desde su posición en la Alcaldía. “Mi intención es volver a presentar candidatura e intentar obtener una mayoría suficiente que nos permita gobernar con más soltura”, desvela Canal, quien tiene aún mucho que hacer en pro del concejo y no le gustaría ver truncados sus deseos. “El día que un alcalde no tenga alguna espina o algún proyecto pendiente, es el momento de marchar para casa”, dice. “Tenía varias –espinas– al inicio de esta legislatura y algunas están resueltas, pero una grande que me queda es resolver el tema del aparcamiento en Ribadesella, que es una de nuestras grandes carencias y que dificulta el normal funcionamiento del comercio, la hostelería, etcétera. Debemos hacer un plan de movilidad que nos permita resolver esta situación en todo momento, pues hace unos años el problema era únicamente en verano, pero ahora ya se amplía a casi todo el año”, apunta Canal, quien asegura que desde el Ayuntamiento se está trabajando en varias direcciones. “Aparcamientos disuasorios, zona azul, zona de residentes, parking en altura…, que nos permitan adelgazar la presión del tráfico en el centro y, a la vez, conseguir aparcamientos cercanos “. La atención a los mayores del concejo también está en su mente. “Estamos trabajando en la realización de una residencia para ampliar la oferta que tenemos actualmente y que es insuficiente, ya que estamos envejeciendo y cada día hay más demanda de personas mayores que se tienen que marchar a otros concejos con el consiguiente desarraigo negativo que esto significa”, cuenta.

Previsiones de lleno absoluto para este verano

Ribadesella afronta la temporada estival, que está a punto de comenzar con las mejores previsiones. “Normalmente, la temporada de Semana Santa suele ser el preludio de lo que va a acontecer en verano y este año tuvimos un lleno casi del 100%, por lo tanto tenemos muchas y muy buenas expectativas puestas en este verano”, asegura el regidor riosellano, quien destaca los múltiples atractivos del concejo: desde las huellas de dinosaurio a las cuevas de Tito Bustillo, la Cuevona, el Descenso del Sella o las playas. “No hay un punto fuerte aislado, más bien es la sinergia de varias cuestiones como paisaje, clima, cultura, gastronomía, ubicación geográfica y oferta de alojamientos”. A todo esto se le une también una amplia programación a lo largo del año gracias a las iniciativas municipales y de las múltiples asociaciones que, en palabras de Canal, “colaboran en poner en valor las riquezas de Ribadesella, tanto la etnográfica como la cultural o la festiva”, una labor que desde el Consistorio valoran positivamente y agradecen sobremanera.

Este concejo, que cuenta con unos 6.000 vecinos, multiplica por cinco o seis sus habitantes durante las épocas estivales, pasando de ser una localidad tranquila, con un día a día relajado, a uno de los puntos con más actividad de la región. Ambas Ribadesellas tienen su público. “Esta quietud invernal se transforma en un atractivo a considerar para aquellas personas a las que les gusta la tranquilidad, que disfrutan con las rutas senderistas y cicloturísticas y con el buen comer, todo ello sin los agobios del verano”, afirma Canal, quien nota una clara evolución en el turismo riosellano durante las últimas décadas. “Evidentemente, Ribadesella ha evolucionado en gran medida respecto al turismo”, apunta. “Este se inició como el turismo de veraneo de clases pudientes que pasaban grandes temporadas en la villa, siendo un referente junto a Santander y San Sebastián en el Cantábrico, y actualmente ya son muchos menos los veraneantes, quienes van dejando paso a los turistas al uso, con estancias más cortas en los distintos alojamientos que existen en el concejo, centrándose la mayor afluencia en los meses de julio y agosto, añade, “y el resto del año es un lugar tranquilo y familiar “.

Un lugar tranquilo y familiar que, para bien o para mal, ha quedado marcado por la pandemia, especialmente sus sectores más turísticos. “En el tema de restauración hubo una revolución total en el tema de terrazas, ya que aún se resisten los clientes a comer en el interior y siguen prefiriendo estos espacios”, afirma Canal, “y en el tema urbanístico, se ve claramente la influencia de la pandemia: los proyectos de pisos nuevos llevan todos terraza, se mueve mucho la compraventa de casas aisladas con un trozo de parcela y son muchas las personas que se han venido a teletrabajar aquí de forma continua, o al menos algunos días a la semana”.