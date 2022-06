Jesús R. S. ha aceptado este miércoles una condena de 15 meses de cárcel por injuriar y amenazar de forma continuada al alcalde Llanes, Enrique Riestra, en las redes sociales. El acusado, defendido por el despacho de Gabriel Cueto, tendrá que pagar una multa de 1.800 euros. El Regidor, que no acudió al juicio, renunció a los 3.000 de indemnización que se solicitaban para él por los daños morales que el acusado le infligió. Sus intereses estuvieron defendidos por el letrado Alejandro Rodríguez.

El acusado estuvo durante meses lanzando todo tipo de injurias contra el Alcalde. El fiscal detalla los insultos: “Chorizo, drogadicto, tóxico, facha, perro, vives en un cubil, lo gastas todo en droga, sé quién es tu camello, yonki de mierda, subnormal, cerdo, hijo de la gran puta, escoria, gilipollas, maricón, tiene dos mujeres, si su mujer supiera sus trapos sucios y con quién pernocta, no paga los 6000 euros que debe de cocaína, pufista, a ver si te mueres de una puta vez y le mandas este vídeo a tu amiguita”, y otras similares.

Pero también hubo amenazas: “Mi objetivo eres tú, te quiero joder, tu padre te va a tener que sacar con un cable de la mar, soy un lobo solitario y se esperar, espero verte pronto en el tanatorio, te veo en el infierno, no pararé hasta que lo pagues con sangre, te van a putear, a ti no te salva ni la Guardia Civil, llevo once años preparando lo que te tengo preparado”.

El hombre fue visto en las inmediaciones de la casa del alcalde por la Policía Local, y conocía detalles de la vida personal del regidor.

Ahora se la ha ordenado eliminar todos los comentarios injuriosos y no podrá acercarse al Alcalde o comunicar con él en tres años. Sufre un ligero retraso y episodios ansiosodepresivos.