La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís reclamó ayer actuaciones “urgentes” a la Consejería de Educación que mejoren la situación actual de los edificios existentes y el recinto educativo, mientras se espera a que se licite de nuevo la construcción del que tuvo que ser demolido en 2019, inutilizado desde 2014.

Los padres reconocen que Educación ha avanzado en los pasos “técnicos y hay buena voluntad”, pero dudan de que el proyecto esté adjudicado antes de finales de año como avanzó el Principado el viernes. Fue tras la reunión que mantuvieron ayer en Oviedo con la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, María Elena Arango. Según explicó Jaime García, presidente del colectivo, necesitan que se hable de “plazos realistas”, después del retraso que va a sufrir la obra tras quebrar la empresa adjudicataria poco antes de iniciar las obras.

“Estamos en junio y el contrato no está rescindido. No vemos la licitación a finales de año. Ojalá nos equivoquemos”, afirmó García. También demandaron más “implicación por parte del centro y del Principado” en la mejora de las actuales instalaciones. El Principado estudia la colocación de un espacio cubierto en uno de los patios, “algo que reivindicamos desde el AMPA hace dos años, pero no hay proyecto aún”.

“Los estudiantes no tienen laboratorio, ni biblioteca, hay aulas con ventanas rotas, goteras, ni un banco, ni papeleras en el exterior...”, comentó García que evidenció la “frustración” de los padres ante la situación . “Pedimos mejoras en las instalaciones que mejoren la calidad en la enseñanza. El nuevo centro tardará varios años”, dijo. El resto de edificios y unos barracones realojaron los servicios del aulario derruido.