La Santina, con los mejores custodios

“Yo siempre pensé que la Virgen de Covadonga tenía un manto de la Policía Nacional y fueron los miembros del equipo los que me dijeron que no, que no tenía ninguno. Y me dije: ¿Cómo es esto, que La Pilarica tiene un manto de la Policía Nacional y la Santina no?. Pues eso hay que arreglarlo” decía ayer, sonriendo, en la Santa Cueva, y ante la imagen de la Virgen, Luisa María Benvenuty Cabral, Jefa Superior de la Policía Nacional en Asturias, quien fue la principal impulsora de la creación del manto.

Una mañana muy emotiva la de ayer en la que hombres y mujeres pertenecientes al Cuerpo de la Policía Nacional en Asturias se dieron cita en Covadonga para rendirle honores a la Virgen y, al tiempo, posar ante ella con el precioso manto de la Policía Nacional que le entregaron, en azul con bordados en plata y con el escudo del Cuerpo. Junto con la Jefa Superior de la Policía también estuvieron el Jefe Regional de Operaciones, Anselmo de la Riva Fernández, así como los jefes de las comisarías locales de Asturias, además de la Delegada del Gobierno, Delia Losa. El Abad de Covadonga, Adolfo Mariño Gutiérrez, dio la bienvenida a los presentes y agradeció la entrega del manto para La Santina. “Esta mañana la Virgen luce el manto del Benemérito cuerpo de la Policía Nacional con vuestro escudo. Es una preciosa obra de arte que a partir de hoy custodiaremos en el santuario. Nuestra gratitud a todos vosotros y por supuesto nuestra oración para los que sois ángeles custodios de nuestra comunidad autónoma”, dijo al inicio de su intervención. Y a renglón seguido añadió: “Asturias, afortunadamente, es una de las comunidades más seguras de España. Gracias por vuestro quehacer y compromiso profesional; gracias por estar ahí día y noche, en momentos de bonanza y de situaciones difíciles, sirviéndonos en cualquier momento y circunstancias. Sois, como los ángeles, compañeros de camino que hacen más fácil y llevadera la convivencia”. La siguiente en intervenir fue la Jefa Superior de la Policía en Asturias, Luisa María Benvenuty Cabral, quien dijo, entre otras cosas, que “el amparo y la protección que la Virgen da a sus hijos es la misma, o parecida, a la que intentamos nosotros dando un servicio público de seguridad, de amparo, de protección y de asistencia a todos los ciudadanos y ciudadanas del Principado de Asturias y el resto de España”. La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, fue quien cerró el capítulo de intervenciones. Tras recordar al que fuera arzobispo de Asturias, Gabino Díaz Merchán, fallecido el pasado martes, “un gran pastor que representó la bondad, la concordia, la generosidad, su fallecimiento es una pérdida irreparable”, dijo a los agentes presentes. “Gestos como el de hoy os dignifican. Gracias por vuestra sensibilidad y vuestro servicio. La Virgen porta hoy el manto del Cuerpo Nacional de Policía integrado por hombres y mujeres gracias a quienes es posible la convivencia; que nos cuidan, que nos protegen, que se sacrifican por nosotros sin pedir nada a cambio”, señaló. Con este acto la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha querido conmemorar el bicentenario de su fundación, que será en 2024, entregando un manto con los colores identificativos del Cuerpo y la saya bordada con el de la Policía Nacional. El manto, en color azul, está bordado en plata, acompañado de una saya, color del blanco de las camelias para recordar la pureza de la Virgen, con el escudo del Cuerpo. Las creadoras del manto fueron Cristina Llorca y Montserrat Franco, que tienen su taller en Gijón. Esta última está especializada en la realización de bordados.