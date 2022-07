Llanes refuerza medidas para evitar este verano el descontrol de las autocaravanas

Las nuevas plazas que se habilitarán para autocaravanas, unas 40, se sumarán a las 19 disponibles en el área ya específica para este tipo de vehículos, más las existentes en la calle Francisco Mijares. En total, habrá unas 80 en la capital llanisca concentradas en la zona de la Talá, según explicó el alcalde en funciones, Juan Carlos Armas.

El equipo de gobierno local quiere que se cumpla la ordenanza municipal vigente al respecto y estará vigilante para que así sea. "Lo que dice la ordenanza es que se puede pernoctar durante 48 horas en las zonas que hemos creado para ello, pero no acampar y en eso vamos a ser estrictos", aseguró Armas, que tiene claro que no se consentirá que estos vehículos "pernocten o acampen" donde les plazca sin que exista un orden, y pide que planifiquen su estancia antes de llegar a Llanes.

"Damos el suficiente servicio y pedimos a la gente que va a venir a Llanes con su autocaravana que busque plaza porque no vamos a consentir que estén por todos los lugares pernoctando y acampando. Hemos hecho un esfuerzo importante para controlar y que no pase lo del año pasado" , aseguró.

Por el momento, los nuevos servicios serán gratuitos. "De momento no habrá que pagar, vamos a ver cómo responde la gente", dijo Armas que confirmó que la Policía Local estará controlando para que se cumpla la normativa. "Las vacaciones se deben organizar y las áreas de autocaravanas tienen un máximo de 48 horas para pernoctar y es lo que hay que cumplir", incidió.

El Ayuntamiento se vio obligado a clausurar varios aparcamientos el pasado verano por la cantidad de quejas vecinales y evidencias gráficas del mal comportamiento de algunos usuarios de estos vehículos, algo que pretenden evitar esta temporada. Existen numerosas fotos del año pasado de personas con mesas y sillas al lado de las furgonetas en los aparcamientos, vaciando en las alcantarillas las aguas negras, tirando basura en espacios verdes o haciendo sus necesidades en plena calle, entre otros ejemplos. Una imágenes que colmaron la paciencia del Ayuntamiento que optó por cerrar espacios de parking como los del alto de la playa de Torimbia o el alto de La Boriza, entre otros. Desde el Ayuntamiento esperan que estas escenas no se vuelvan a repetir.

Una medida que repetirá como cada verano el Ayuntamiento de Llanes será el cierre al tráfico rodado durante unas horas al día de un tramo de la calle principal de la villa coincidiendo con la temporada de máxima afluencia de turismo.

A partir de mañana, viernes, y hasta después del 8 de septiembre, el tramo comprendido desde la zona de la oficina de Correos hasta el edificio del Casino será peatonal entre las ocho de la tarde y las doce de la noche, cada día.

"Quedará cortada desde pasada la oficina de Correos, para dejar acceso a los vehículos que vayan a la zona del Cueto o la calle Nueva, y finalizará donde el Casino", dijo Juan Carlos Armas.

El horario establecido ha sido elegido para que se pueda compaginar con el de la zona azul y evitar así que los coches no puedan estacionar o salir de la misma, según explicó. La medida estará activa a diario a partir de mañana

El Ayuntamiento no descarta ampliar el tramo peatonal hasta el cruce anterior al parque Posada Herrera, algo que se estudiará en función de la evolución del verano en la capital llanisca.

Las banderas de la "Q" ya ondean en las playas llaniscas de Toró y Palombina





La bandera de la "Q" de calidad turística ondea ya en las playas de Palombina y Toró, ambas en el concejo de Llanes. El alcalde en funciones, Juan Carlos Armas y el concejal de Deportes, Iván García, procedieron ayer al izado de la bandera blanca y azul en la playa de Toró. Armas explicó que el concejo lleva ya con esta distinción desde el año 2004. El acto de entrega de las banderas "Q" y "Safe Tourism Certified", distinciones que reciben playas y puertos deportivos, se celebró en Madrid hace unas semanas en presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y del presidente del ICTE (Instituto para la calidad turística españoña), Miguel Mirones. A la cita madrileña acudieron los alcaldes de Llanes y Ribadesella, Enrique Riestra y Ramón Canal, respectivamente, pues el concejo riosellano la obtuvo para la playa de Santa Marina. Juan Carlos Armas recordó ayer que el distintivo se logra tras superar las auditorías de calidad exigidas por el ICTE. "Son playas con servicios suficientes y contrastados. Todos los años se pasa la auditoría y cada dos años se hace una más exhaustiva", señaló, asegurando que en ellas se priman los servicios y su calidad en playas "urbanas y semi urbanas". Llanes cuenta en su litoral con una treintena de playas, pero no todas pueden optar a estar certificación al carecer de los servicios necesarios. " En Llanes hay muchas playas maravillosas y dignas de distintivo, pero como no pueden tener servicios por ser playas naturales, no pueden tener la Q de calidad", dijo.