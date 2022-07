La alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta (PSOE), se mostró ayer molesta con el Principado al no haber conocido con antelación la intención del Gobierno autonómico de vender la finca de las colonias escolares de La Isla.

Cuesta sabe que el Principado, propietario del lugar, no tiene obligación de comunicarlo al Ayuntamiento. "Aún sabiendo que no tienen obligación de hacerlo, me gustaría que nos lo hubiesen notificado al tratarse de un edificio tan emblemático y querido por los ciudadanos de La Isla", dijo la regidora de Colunga, que se encontró directamente en el recinto con el cartel de "se vende", que luego fue retirado.

La consejería de Hacienda explicó que el cartel sólo se puso a modo de tanteo y para conocer si había personas interesadas, puesto que nunca se enajenaría el bien sin seguir el proceso público reglado. La alcaldesa aclaró que la colonia no se donó al pueblo de La Isla, puesto que lo hizo un particular en su día al ministerio de Educación y en el proceso de transferencias pasó a manos del Principado, al ser una colonia escolar.

Varios vecinos de la localidad colunguesa se concentraron el lunes ante el edificio de las antiguas colonias escolares para pedir explicaciones al Principado.