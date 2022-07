El Principado incumple su compromiso: sigue sin iniciar la mejora del paso a nivel de Posada

Han pasado cuatro meses y todo sigue igual. El Principado anunció el pasado 24 de marzo el inminente inicio de las obras de mejora de la carretera AS-115 a su paso por Posada de Llanes. Anunció que sería "en las próximas semanas, tras recibir la aprobación del proyecto constructivo" por parte de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) con el que se coordinará para ejecutar las obras.

El Gobierno regional hizo este anuncio a través de una nota de prensa con la que "contraprogramó" una rueda de prensa convocada para ese mismo día por el PP para denunciar el retraso de la obra. Ayer los populares se volvieron a reunir en Posada donde evidenciaron que "todo sigue igual" y acusaron al ejecutivo regional de "mentir". El diputado regional Javier Brea estuvo acompañado por el alcalde en funciones, Juan Carlos Armas; el concejal Lucio Carriles y el coordinador de la formación en Llanes, Tomás Antuña.

Brea explicó que el anuncio del Principado de marzo no fue más que una maniobra de "manipulación, mentira y humo. Hoy, 16 semanas después, vemos que no se ha hecho nada y venimos a denunciar la manipulación y las mentiras de este Gobierno socialista que no hace más que contraprogramar al PP", dijo el diputado, que anunció una pregunta en la Junta sobre el asunto.

Juan Carlos Armas pidió disculpas a los vecinos de Posada "en nombre del Principado de Asturias, porque ni el diputado socialista del Oriente va a venir a hacerlo, ni nadie de la Consejería, y tampoco el señor Barbón", indicó. Tildó de "tercermundista" el estado que presenta el paso a nivel en plena campaña de verano y anunció que tanto desde el PP, como desde el Ayuntamiento seguirán señalando que "Posada se merece un paso a nivel como es debido y no se merece que el gobierno de Adrián Barbón le mienta", dijo. Explicó que en la entrada de Llanes por la avenida de la Concepción, donde se instaló una cámara de control de velocidad, se han contabilizado en una sola dirección en un mes 50.000 vehículos, y en casi dos meses 95.000. En el caso del paso a nivel de Posada el PP calcula que pueden llegar a pasar en días de máxima afluencia unos 20.000 vehículos. Un día como hoy, viernes de mercado, con buen tiempo y con el paso del tren podrían agravarse los problemas de circulación en Posada.

Según la información facilitada por el Principado en marzo, la actuación supondrá una inversión de 48.000 euros y mejorará el rasante de la carretera.