Marta Alonso, alcaldesa de Ponga: "Somos capaces de seguir adelante y dar servicios pese a la deuda heredada"

La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, defendió ayer su gestión al frente del Ayuntamiento afrontando la situación de extrema gravedad económica que soporta el Consistorio, con 900.000 euros de deuda. Aseguró que esta circunstancia "no se produce en 2022, sino en 2012", cuando ella no estaba en el cargo de regidora desde el que ahora tiene que hacer frente a la "herencia que dejaron", en referencia a cómo encontró las arcas municipales tras la salida del equipo de gobierno liderado por el anterior alcalde Cándido Vega. "Cogieron el Ayuntamiento en 2007 con 700.000 euros en la cuenta. En 2012 liquidaron todo y tenían 1,5 millones de euros de pago a proveedores. El Ayuntamiento no está en quiebra en 2022, sino en 2012. Ahora gestiono la herencia que me dejaron", dijo la Alcaldesa, destacando que aún así el Consistorio es capaz de seguir adelante "y dar servicio a pesar de la deuda acarreada".

Alonso también se refirió a la situación municipal sobre los pagos por el canon cinegético a la parroquia de Sobrefoz. El gobierno local nunca se negó a ello, dice, pero no se podía hacer sin un marco legal previo que determinase el porcentaje correspondiente. Asegura que el juzgado lo fijó en el 15 por ciento para los primeros años reclamados por la parroquia inicialmente y volvió a ocurrir lo mismo con el resto de ejercicios. Aclaró que en la ejecución de sentencia reclamada por Sobrefoz, la parroquia pidió que se embargaran bienes municipales de otros pueblos para cobrar el canon, como la escuela de oficios de Viego o la casa del médico. "Pidieron embargar los bienes municipales de otros pueblos", comentó la regidora, que ofreció para abonar el canon la escuela de Sobrefoz y la casa del maestro al tratarse de "bienes municipales dentro del mismo pueblo", algo que rechazó la parroquia rural, según explicó Alonso, proponiendo que se embargasen otros bienes municipales ubicados en otras localidades del concejo. El Ayuntamiento de Ponga tiene en marcha un procedimiento legal para demostrar la titularidad municipal tanto de la vivienda del maestro como de la escuela de Sobrefoz. Una instalaciones que también reclama como suyas la parroquia rural, por lo que rechazó que fueran la forma del pago del canon. El Ayuntamiento asegura que es poseedor de los edificios y que estos son "de todos los ponguetos" indicando que así constan en el inventario de bienes desde el año 1963. Según la regidora, existen "cuatro informes técnicos" contrarios a la pretensión de la parroquia rural de demostrar que le pertenecen estos bienes que "intentó regalar" a Sofrefoz el entonces alcalde, Candido Vega, afirma Alonso. La Alcaldesa tiene claro que son bienes públicos. "Cuando una Administración se deshace de un bien público debe haber una contraprestación económica, cosa que no ocurrió por lo que los edificios siguen siendo del Ayuntamiento", comentó. Explicó que además de cederles en su día el uso del bien, la parroquia rural de Sobrefoz alquiló la vivienda y obtuvo un beneficio por ello. Obras municipales "Cobraban el canon, se les hacían obras, se les intentó regalar la escuela y vivienda que luego alquilaron cosa que no tenían los otros pueblos", dijo Marta Alonso en referencia a anteriores etapas municipales, a la vez que quiso dejar claro que no se pretende echar a las personas que allí viven ahora. Considera que pese a tener las competencias como parroquia rural desde 1991 y cobrar el canon, el Ayuntamiento en anteriores legislaturas hizo obras en la localidad de Sofrefoz que han engrosado la deuda municipal. "De los 900.000 euros que debe el Ayuntamiento, 300.000 son de la obra de la plaza de Sobrefoz", dijo Alonso.