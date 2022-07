Herido en Peñamellera un bombero que tuvo que saltar del camión en marcha

Asturias vivió ayer una madrugada y una jornada de ajetreo para los servicios de extinción de incendios que estuvo a punto de acabar en tragedia. Un bombero resultó herido en Peñamellera Baja cuando regresaba de sofocar uno de los incendios de la zona y tuvo que saltar en marcha de la autobomba forestal que conducía y que se salió de la vía "supuestamente" por un fallo en los frenos, según fuentes sindicales. Ocurrió en la carretera de Alevia, a un kilómetro de Panes. El vehículo se precipitó por un desnivel de unos veinte metros y el trabajador fue atendido por una ambulancia en el lugar antes de ser evacuado al centro de salud de Panes, desde donde se le trasladó al Hospital del Oriente con politraumatismos y lesiones en la muñeca y la tibia.

En medios sindicales, el accidente hizo recordar por algunas de sus circunstancias al que en agosto del año pasado sufrió en el concejo de El Franco un camión de bomberos que pese a las denuncias de los sindicatos circulaba sin cinturones de seguridad. En aquel momento, el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) retiró a raíz del siniestro los vehículos desprovistos de este equipamiento. "Lo llevamos denunciando desde hace tiempo", vuelve a clamar ahora Alberto Martínez, delegado del sindicato CSI en el SEPA. "El estado de los vehículos es lamentable, se están dejando caer", señala. "Llevamos dos accidentes en menos de un año, se está jugando a la ruleta rusa con la gente". El estado a su juicio mejorable del material con el que trabajan se confabula con las deficiencias del personal, enlaza, y toma como ejemplo la situación del trabajador herido ayer, "que tiene base en el parque de San Martín del Rey Aurelio y terminó reforzando el de Villaviciosa porque no había gente… Acabó con un camión que no es el suyo en una zona que no era la suya" y viajaba solo, en "una situación potencialmente peligrosa para su seguridad", remata.

Un incendio activo

El accidente fue la repercusión más significativa de un día que hizo coincidir hasta ocho incendios forestales en Asturias. Todo empezó con las tormentas de las últimas horas del domingo, que activaron varios fuegos en el oriente. La nube de humo generada por el de Alevia (Peñamellera Baja) obligó a mantener confinados durante algo menos de dos horas a una treintena de vecinos antes de darse por controlado poco antes de la una de la madrugada.

Los fuegos motivaron la activación de la alerta por incendios hasta pasadas las doce y media del mediodía y la jornada concluyó con siete focos, seis ya controlados y en revisión y uno activo en Niserias, Pasarela de Picayos (Peñamellera Alta). En las labores de extinción trabajan bomberos de Llanes y La Morgal y un helicóptero del SEPA. Los últimos en ser controlados se localizaron en Allande, Lena, Llanes, Peñamellera Baja y Villayón.