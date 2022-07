Pamirandi, la sidra ecológica y de kilómetro cero que nace en Asiego

Quince años después de plantar la pomarada ven la luz las primeras botellas de sidra ecológica hecha en Cabrales de principio a fin del proceso necesario para ello. Los hermanos Javier y Manuel Niembro elaboran la sidra natural bajo el nombre de Pamirandi, denominación de uno de los 21 barrios que tiene Asiego.

La elaboración de la sidra comenzó hace 30 años de manos de su padre. Era una producción para el consumo casero y "algo que se tomaba en el bar de mis padres", dice Javier, que recuerda cuando solo se vendía sidra para la fiesta de San Roque en el pueblo. Ambos hermanos continuaron con la tradición sidrera hace ya más de veinte años y fue el pasado cuando decidieron dar un paso más.

En 2007 apostaron por plantar más de 500 manzanos que ocupan unas 4,5 hectáreas, con 16 variedades de manzana de las 76 que recoge la denominación de origen. Por el momento tienen la marca de calidad del COPAE (Consejo de la Producción Agraria Ecológica), y no descartan optar por la Denominación de Origen. El año pasado los árboles ya tuvieron una producción de unos 25.000 kilos de fruto y decidieron que era el momento de dar de alta el llagar y elaborar sidra ecológica, convirtiéndose en el único profesional que queda en el concejo de Cabrales.

"Siempre hubo tradición en el concejo y ahora la recuperamos", dicen los productores

La etiqueta de las botellas es especial. En ella aparece Guillermina Niembro, una de sus abuelas y el palo (el lote) de la sidra lleva el nombre de la otra abuela: Palo Güela Josefa. Los hermanos Niembro lo tienen claro, su sidra es de kilómetro cero, de proximidad. Produjeron unos 15.500 litros que solo se podrán degustar o adquirir en el pueblo. "Es algo muy importante que sea kilómetro cero. Se hace con manzanas de Asiegu, se hace en Asiego y se vende o consume en Asiego", dice Javier.

Aunque hay varias familias que siguen haciendo sidra para el consumo propio en el municipio, este es el único llagar profesional que queda en Cabrales. Pero la zona tiene cultura de sidra. "A finales del XIX había tres llagares dados de alta como industria sidrera en Arenas, Carreña y Asiegu". No solo es un concejo de alta montaña, su gran fondo de valle siempre albergó innumerables pomaradas. Siempre hubo mucha manzana y sobre todo mucha manzana de mesa. Hubo llagares muy potentes", explica Manuel.

Recuerdan que hay constancia de cuando se trasladaban "pipas" de sidra desde un llagar de Asiego hasta uno de Ortigueru. "Hacer sidra en Cabrales no es una novedad. Que durante muchos años no se hiciera, no significa que históricamente no fuera así", comentan.

Hace varios años, Manuel hizo un curso de sidra casera y su hermano Javier obtuvo el título de experto en pomología y sidra. Los Niembro tienen una apuesta clara por producir en ecológico: "Es una marca de calidad y un compromiso. Hacer un tipo de agricultura como se hacía antes tradicionalmente". Cierran el círculo produciendo carne de calidad. Tienen un rebaño de 80 ovejas xaldas que realizan el mantenimiento de las fincas y producen esa carne ecológica también, que luego se puede degustar en su local de Asiego. "Vincular el chigre al campo, que esté conectado con el territorio a través de la casería que produce la materia prima", inciden.

Todos los detalles se cuidan, "Apañan" durante casi un mes y medio las manzanas en función de la variedad y el punto de maduración. Y son muchos los factores que hay que tener en cuenta para la elaboración del caldo asturiano por excelencia. Temperatura, maduración y "mucha paciencia".

"Tenemos que tener paciencia, la sidra necesita su tiempo", explican ambos. La suya nunca está en barril menos de ocho meses. "La sidra es un milagro", comenta Manuel acerca de todos los factores que influyen en un buen resultado.