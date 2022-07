El mejor paseo por aguas de Ribadesella

Toda una experiencia de inclusión en la costa oriental. Una treintena de personas con diversidad funcional participaron ayer en la denominada primera Ruta en moto de agua por la inclusión Villa de Ribadesella. Ilusión y nervios se entremezclaron en el muelle riosellano entre los participantes momentos antes de la primera de las tres salidas a la mar que se realizaron a lo largo de la jornada.

La actividad organizada por Eduardo Llano, presidente de la Asociación de lesionados medulares y grandes discapacitados físicos (Aspaym Asturias), contó con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadesella y la empresa local Montañas del Norte.

Es una actividad más que el Ayuntamiento de Ribadesella apoya dentro de su trabajo por lograr ser un destino accesible. En la salida estuvieron presentes el alcalde, Ramón Canal, y el teniente de alcalde, Luis Fuentes. Estuvieron acompañados por monitores y pudieron divisar la costa riosellana desde el agua. "Hacer una cosa que no puedes hacer normalmente es de agradecer. Fantástico", comentó Vicente Cruz, un vecino de Gijón que padece una ceguera total por una enfermedad desde los 42 años.

El recorrido fue emocionante para todos. Arancha Suárez, de La Felguera y con lesión medular, lleva cuatro años en silla de ruedas y ayer no quiso perderse la cita. Para ella no era la primera vez. "Al principio no te puedes imaginar que puedas hacer algo así con todas las limitaciones y barreras arquitectónicas que tenemos. Tener la oportunidad de pasar un día de deporte con compañeros y personas que están en tu misma situación es importante y muy gratificante", dijo.

Los participantes se mostraron agradecidos por la oportunidad de pasar un día diferente.

"Compartir con los compañeros una actividad que no está al alcance de todos está muy bien", subrayó José Félix García, de La Felguera.

Veinte años hace que un accidente dejó a Miguel Ángel Álvarez en una silla de ruedas. Es de Oviedo y ayer tampoco se quiso perder la actividad organizada en la capital riosellana. "Hice otras cosas como barco de vela, pero la moto acuática es la primera vez", afirmó Álvarez.

Eduardo Llano elogió el esfuerzo y el "mimo" con las personas con discapacidad que está realizando el Ayuntamiento para convertir la villa riosellana en un lugar más accesible. "Es de agradecer que hayan permitido que personas con diferentes discapacidades podamos subirnos a las motos de agua. En el mar no hay discapacidad, hay personas en una moto divirtiéndose", concluyó Llano.