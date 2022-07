El Suroriente clama por el autobús Cangas-Gijón prometido en mayo

El retraso en la puesta en marcha de la comprometida línea de autobús entre Cangas de Onís y Gijón está generando impaciencia e indignación entre los vecinos de la comarca suroriental. La medida se anunció el pasado mes de mayo para mejorar la conexión de estos municipios con los centros asistenciales de la ciudad más poblada de Asturias, con una frecuencia diaria, pero según confirmó ayer la promotora de la iniciativa, Natalia Arias, ni se ha activado el servicio ni hay horario alguno confirmados.

La conexión con Gijón es una demanda social promovida por esta vecina de Cangas, que lleva años peleando por este objetivo altruistamente y que logró un amplio respaldo ciudadano y político, ratificado de forma unánime por la Junta General en mayo. Ahora, después de que el Principado se comprometiera a su puesta en marcha hace ya más de dos meses, Arias insta a la Administración autonómica a activarla "cuanto antes", al verla "muy necesaria".

Arias explicó que ha llamado varias veces a la estación de autobuses de Oviedo y que ha enviado varios correos al Consorcio de Transportes de Asturias sin obtener ninguna respuesta que le confirme cuándo se pondrá en marcha el servicio y en qué horarios. "Me dicen que aún no tienen nada. Nadie te da una respuesta", lamenta la canguesa, que quiso remarcar que, pese a los anuncios, no hay fecha para la activación de la línea ante la multitud de mensajes que está recibiendo pidiéndole explicaciones y mostrando inquietud por el retraso.

Arias animó ayer a los vecinos a que consulten con la Administración regional para tratar de conocer la información de primera mano. "Se pidió una linea temprano, para poder llegar a consultas médicas, pero no hay constancia de ningún horario", insiste. La canguesa entiende que desde otros concejos del suroriente "apenas hay líneas" que puedan enlazar con la futura que se active desde Cangas de Onís a Gijón, "pero eso es algo que se escapa a lo que yo puedo hacer". Subraya que el objetivo de su lucha fue "conseguir una línea directa que beneficiara a toda la zona del Oriente y se consiguió". Ahora, exige que se ponga en marcha con la máxima rapidez.