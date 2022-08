La vuelta al ruedo ya tiene cartel

Un niño enseña a otro un muletazo. Es la escena que representa la obra artística hecha por el pintor colombiano Diego Ramos elegida para el regreso de los toros a Asturias después de que el Ayuntamiento de Gijón pusiese fin el año pasado a la feria taurina de Begoña. Será el 20 de agosto a las 18 horas en Benia, capital del concejo de Onís, y con un formato mixto: habrá un rejoneador, Andy Cartagena; un matador de toros, el mexicano Isaac Fonseca; y un novillero, Daniel Medina. Los tres se enfrentarán a reses de la ganadería gaditana de Fermín Bohórquez.

En Benia ya luce instalada desde hace días la plaza portátil que albergará el festejo. La empresa organizadora, Tudanca Toros, quiso actuar con previsión y tiempo para no enfrentarse a los problemas de permisos que dieron al traste el año pasado con una cita similar en Mestas de Con (Cangas de Onís). Carlos Ruiz Villasuso, periodista y director de "Mundotoro" que impulsó esta iniciativa de "no dejar por primera vez a Asturias sin toros", destaca el empeño de Eduardo Martínez, cabeza visible de la empresa Tudanca, con gran actividad en la vecina Cantabria.

"Los antituarinos hacen su trabajo, y los taurinos tenemos que hacer el nuestro. No puede ser que no se luche, y para luchar hay que organizar festejos. Se intentó en Gijón recuperarlos fuera de la plaza municipal, pero fue imposible porque solo eran obstáculos. Nadie te dejaba nada por miedo. La gente se ha echado para atrás hasta que se encontró un sitio con gente coherente, algunos del PSOE, que saben que traerá dinero para el pueblo y que, además, es una reivindicación rural contra el animalismo urbanita", explica Ruiz Villasuso, que reconoce que "no es el mejor cartel del mundo, pero es, por su significado, el festejo del año". Cuenta, además, que "ha habido gente del toreo que individualmente ha querido estar –Morante, Fandi, Ferrera o Ureña, por ejemplo–. Pero lo que son instituciones y empresas, muchas dejaron que desear, como la Fundación Toro de Lidia".

El rejoneador Andy Cartagena ya ha formado parte de la feria taurina gijonesa, al igual que Isaac Fonseca, aunque en su caso como novillero. Curiosamente tomará la alternativa como matador de toros escasos días antes del evento de Benia, en Dax (Francia). Daniel Medina es una figura joven prometedora tras ser triunfador en el Circuito de Novilladas Sin Picadores de Castilla y León. "¡Asturias con toros! Asturias no podía quedarse sin toros. Gracias a Tudanca Toros y ‘Mundotoro’, los cuales han puesto tanta dedicación, ilusión y mucho esfuerzo, podremos disfrutar el día 20 de agosto de la vuelta de los festejos taurinos en Asturias", publicó ayer en sus redes Medina.

Por contra, el evento taurino ha generado la reacción contraria en las organizaciones animalistas que se oponen a la tauromaquia, como era de esperar. La cita genera debate y polémica. Estos colectivos iniciaron ayer una recogida de firmas a través de una plataforma de internet contra su celebración. El Ayuntamiento ha aclarado que "ni organiza ni financia" el evento y que es el Principado quien debe autorizar la actividad. La plaza se levantó casi un mes antes de la celebración para poder pasar todas las inspecciones pertinentes y que no ocurriera lo del pasado agosto en Mestas de Con (Cangas de Onís). Entonces, tras las múltiples manifestaciones ante el ayuntamiento cangués y otra recogida de firmas, el evento se anuló por un informe contrario de la Confederación Hidrográfica, ya que la plaza se encontraba ubicada en una zona inundable.