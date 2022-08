El Movimiento de Liberación Animal de Asturias ha denunciado ante la Fiscalía una "supuesta irregularidad" en la concesión de los permisos municipales para instalar la plaza de toros portátil de Benia de Onís de cara a la corrida prevista para el próximo sábado. A juicio del colectivo, ello debería ser suficiente para que no se celebrase el festejo taurino. En concreto, los animalistas sostienen que hay "pruebas" de que la plaza, con capacidad para tres mil personas, ya estaba instalada el 26 de julio, dos días antes de que el Ayuntamiento autorizara su montaje.

"No había permisos de obra en el momento en que se inició la instalación", afirman los denunciantes.

Pese a todo, Paula Fernández, del Movimiento Liberación Animal, augura que la corrida se llevará a cabo. "Hemos enviado varios escritos al Ayuntamiento, registrado las quejas y, finalmente, hemos puesto la denuncia. Sin embargo, no hemos recibido respuesta de ningún tipo. Así que, en principio, va a ser muy complicado que no se realice", afirma.

A la espera de que las autoridades se pronuncien sobre esta supuesta irregularidad, la asociación animalista confirma que mantiene convocada la concentración antitaurina para el mismo 20 de agosto, a unos metros de la plaza.

"Si no logramos frenar la corrida de Onís, por lo menos mostraremos que somos muchos los que no estamos de acuerdo con esos eventos y exigimos que no se autoricen", concluye Paula Fernández.