Educación instala una carpa para los recreos en el Instituto cangués por el retraso del nuevo

La Consejería de Educación ha iniciado las mejoras puntuales que acometerá a corto plazo en el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís ante el retraso acumulado en la construcción del nuevo centro, cuyas obras no arrancarán como pronto hasta comienzos de 2023. El Principado se ha visto obligado a repetir la licitación del proyecto, después de que la empresa que había resultado adjudicataria en primera instancia quebrara poco antes de que diese inicio a la actuación.

Lo primero ha sido la instalación de una carpa para que los alumnos del Instituto cangués tengan un espacio en el patio donde estar a techo desde que empiece el curso el mes que viene. La estructura tiene unas dimensiones de diez metros de ancho por quince de largo. Se trata de una reivindicación de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del centro y su montaje se completó en el día de ayer.

Para Educación, se trata de una medida para mejorar el confort de los alumnos mientras se culmina el procedimiento de adjudicación del proyecto que eliminará definitivamente las aulas portátiles del Rey Pelayo. Los barracones se instalaron en 2014, tras tener que dejar de utilizarse uno de los edificios que conformaban el centro educativo por problemas estructurales que terminaron con su derribo en 2019. No obstante, desde hace más de dos años no se imparten clases en ellos de forma continua. Fue tras las reivindicaciones de los padres, al considerar que no se cumplían las condiciones de habitabilidad para los alumnos al carecer, entre otras cosas, de climatización.

Taquillas

Las mejoras puntuales y urgentes fueron anunciadas el pasado mes de junio por la Consejería de Educación e incluyen, entre otras, la climatización de las once aulas modulares con bombas de calor, la colocación de taquillas para los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la adecuación de los patios, la mejora de espacios recuperados para la docencia y la instalación de una zona exterior cubierta temporal que permanecerá montada hasta que se construya el nuevo edificio y que ya está colocada desde ayer en el centro.

La imposibilidad de que las ansiadas obras se iniciasen el pasado febrero creó un hondo malestar y preocupación en Cangas de Onís tras más de siete años de carencias. Desde entonces la Consejería, la dirección del centro, el Ayuntamiento y la Asociación de Madres y Padres han estado en contacto permanente, tanto para relanzar el proyecto a la segunda licitación lo antes posible como para cubrir las necesidades más inmediatas que palien la situación generada por contar con un aulario menos. Tal circunstancia obligó a suprimir servicios como laboratorios o la propia biblioteca.

Según explicó Educación en junio, parte de las mejoras se acometerán durante este verano y la climatización de las aulas portátiles permitirá recuperar espacios para la docencia y otros usos complementarios, tales como el laboratorio de biología, la biblioteca o el aula de música.

Al mismo tiempo, se acondicionan dos aulas en el edificio del antiguo Colegio Vázquez de Mella, cuyo aulario forma parte hoy del Instituto. En este caso, la actuación de mejora la está acometiendo el propio centro que dirige Ana Sánchez.

El Principado está agilizando el procedimiento para que el proyecto del Rey Pelayo sea una realidad cuanto antes tras muchos años de espera. Si las previsiones del Gobierno regional se cumplen podría ser una realidad a finales del año 2024. De momento, ha sacado a licitación la contratación de las obras de rehabilitación parcial de los edificios actuales y del nuevo que se construirá como complemento de las actuales instalaciones, todo ello por 8,4 millones.

La intención es adjudicar las obras antes de que finalice el año para que puedan comenzar en 2023. Una licitación que ya se había realizado y que se frustró el pasado mes de febrero.