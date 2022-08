De la Llana se desmarca del voto del gobierno llanisco en la modificación de la plantilla municipal

El gobierno de Llanes rompió ayer su unidad de voto en el Pleno. Fue en la sesión extraordinaria celebrada para la aprobación provisional de la octava modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) municipal. El punto salió adelante con los votos a favor de Vecinos por Llanes, el PP y los concejales no adscritos Priscila Alonso e Iván García.

Se posicionaron en contra seis ediles socialistas, los presentes en el momento de la votación, y la concejal de Urbanismo, Marián García de la Llana.

La octava modificación se consensuó con las organizaciones sindicales, así como también la creación futura de una nueva RPT, tras una sentencia judicial sobre la séptima modificación del documento realizada en 2020 por no incluir las fichas técnicas de los 13 puestos incorporados, de los que hay cubiertos cuatro en la actualidad. De no aprobarse, los puestos tendrían que ser eliminados. García de la Llana y el portavoz de los socialistas, Óscar Torre, pidieron la retirada del punto del orden del día, algo que se votó y no prosperó.

La edil de Urbanismo explicó que los puestos creados eran "necesarios, pero insuficientes" y señaló que el departamento que dirige "acumula retrasos debido al "escaso personal con el que cuenta y la precariedad de los puestos". Advirtió, por lo tanto, que es imposible asumir más tareas sin más personal. "La situación es extrema, con 346 expedientes pendientes de informe jurídico", dijo, entre otros ejemplos de acumulación de trabajo, aludiendo a informes que "avalaban" su postura.

Recordó que incluso el PSOE solicitó hace unos meses su cese por este motivo. Planteó presentar un recurso de casación para "ganar tiempo" e incorporar los puestos en Urbanismo antes de aprobarlo, algo que, dijo, había planteado en reiteradas ocasiones al alcalde, Enrique Riestra, desde el pasado junio. El resto del gobierno se amparó en un informe de la secretaria municipal, solicitado por el regidor el pasado viernes, que desaconsejaba presentar ese recurso. Riestra y el concejal Juan Carlos Armas (PP) plantearon aprobar el punto de ayer y ponerse acto seguido con la novena modificación para recoger las aspiraciones de De la Llana, cuya postura era conocida por sus compañeros antes del Pleno. Armas apeló a la necesidad de dar seguridad "a los trabajadores y reconoció la dificultad de cubrir los puestos "en las alas".

Pocas horas después del Pleno, el Alcalde registró un escrito dirigido al vicesecretario municipal solicitando la apertura del expediente para la novena modificación de la RPT en el que se contemple "exclusivamente" el documento presentado por la edil no adscrita, materializando la postura que manifestaron en la sesión previa a su compañera. "Cabría la opción de hacer una novena modificación con los puestos y demandas de la edil de Urbanismo", dijo Riestra.

Finalmente salió adelante la iniciativa para cumplir con los preceptos legales y evitar así la amortización de las trece plazas.

La RPT actual rige desde 2005 y ha sido modificada varias veces por este y anteriores gobiernos. Riestra restó importancia a lo ocurrido en el pleno asegurando que solo se trata de "diferencias de criterio". Explicó que la postura de los que votaron a favor iba en la línea de cumplir lo requerido por el "revés judicial" a la séptima modificación con la idea de ponerse después a trabajar en la novena modificación y en la nueva relación de puestos pactada con los sindicatos.

"Estamos mal acostumbrados, siempre va a haber discrepancias y no pasa nada", dijo asegurando que esto no suponía ninguna fractura en el gobierno llanisco. El objetivo de los votos a favor era "dar estabilidad a los puestos creados" y cumplir con la sentencia que el día 7 de septiembre dejaría invalidada la séptima modificación.

Óscar Torre recriminó al alcalde por no buscar el consenso con todos los grupos políticos sobre este asunto y haber hecho "caso omiso" a las modificaciones propuestas por Urbanismo, por lo que anunció el voto en contra.