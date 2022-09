Ponga solicitará un préstamo de 90.000 euros para pagar sentencias judiciales

El Ayuntamiento de Ponga solicitará un préstamo que rondará los 90.000 euros para el abono de sentencias judiciales. El Pleno aprobó el pasado martes la adhesión a la línea de préstamos que el Gobierno de España tiene abierta para adelantar el dinero a los ayuntamientos y que puedan así hacer frente a este tipo de gastos.

La medida se aprobó en sesión plenaria el pasado martes con la abstención de Foro, el partido de la oposición, del que solo estuvo presente la edil Menchu Sánchez.

"Tenemos una serie de sentencias judiciales por obras o problemas que tuvieron los anteriores alcaldes", dijo la alcaldes. A ellos será destinado el dinero al que ahora Ponga no puede hacer frente.

La abstención sorprendió al equipo de Gobierno tras haber reclamado la oposición "en varias ocasiones y a lo largo de varios años" el pago de las facturas a proveedores y, concretamente, a una empresa que realizó obras en legislaturas de Gobiernos anteriores y que llevó al Ayuntamiento pongueto a juicio, al no haber cobrado, obteniendo finalmente una sentencia a su favor.

Según indicó Alonso en aquel momento se realizaron las obras, pero no fueron pagadas en aquellas legislaturas. El dinero fue reclamado cuando ella llegó a la Alcaldía .

"Como no había expedientes de contratación, ni permiso que avalase las obras, me negué a pagar. Me llevaron a juicio y como ellos testificaron obligaron al Ayuntamiento a abonarlo, algo que aún estamos haciendo", dijo la alcaldesa de Ponga. Explicó también que la oposición reclamó "por activa y por pasiva" que se pagase a la empresa. "Hemos solicitado la adhesión a ese plan al Pleno y se abstienen", comentó Marta Alonso. Ahora se pedirá el adelanto del dinero a través de la línea de préstamos que ha puesto en marcha el Gobierno estatal. La regidora aclaró que el Ayuntamiento no se tendría que ver obligado a pedir este préstamos si el anterior alcalde, Cándido Vega, pagase "lo que está condenado a devolver", dijo. También se refirió otra exalcaldesa, Mercedes Traviesa, ambos condenados por prevaricación. "Deben lo que están condenados a pagar, los intereses de demora y las costas judiciales. Si él y la anterior alcaldesa pagaran lo que deben el Ayuntamiento no tendría por qué pedir créditos", dijo, insistiendo en que el préstamo se pide "porque no tenemos dinero para pagar".

El Ayuntamiento de Ponga acumula una deuda municipal que ronda los 900.000 euros. La Alcaldesa siempre ha defendido su gestión al frente del municipio, que se ha visto condicionada "por la herencia recibida".

"Cogieron el Ayuntamiento en 2007 con 700.000 euros y en 2012 liquidaron todo y tenían 1,5 millones de deuda de pago a proveedores", se ha defendido en varias ocasiones Marta Alonso.