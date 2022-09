El Ayuntamiento de Colunga estudia con Patrimonio del Principado la posibilidad de dotar de mayor protección a las antiguas colonias infantiles de la Isla para alejar cualquier posibilidad de especulación urbanística sobre esos terrenos.

La propiedad es del Principado, que mostró su intención de vender las colonias hace ya unos meses. Por el momento, hay tres iniciativas interesadas y que podrían encajar en los usos autorizados para el lugar.

El PP presentó una moción al Pleno del pasado miércoles, que no se llegó a votar, al no quedar justificada la urgencia. Pedía solicitar al Principado la cesión de la propiedad para su rehabilitación. "Desde una posición sensata, no podemos quedarnos con ese bien cuando no tenemos recursos económicos suficientes para su rehabilitación", replica la alcaldesa, Alejandra Cuesta, para quien hacerlo "condenaría" al edificio "a caerse". Además, la regidora indicó que aún existe patrimonio municipal que no se ha podido rehabilitar.

La ficha técnica urbanística incluye la protección de las cuatro fachadas del edificio principal. El uso del inmueble es dotacional u hotelero.