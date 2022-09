Las Rozas, en Cangas de Onís, exige un radar para la carretera

"Arriesgas la vida al cruzar", declaraba ayer Cristian Alonso Martínez, presidente de la asociación vecinal de Las Rozas, durante la manifestación convocada por los residentes para exigir una solución al calvario al que se ven sometidos por la carretera que atraviesa esta localidad canguesa. Y es que el tramo local de la N-625 que divide en dos a Las Rozas presenta un único paso de cebra que los vecinos califican de "muy peligroso". Tal circunstancia obedece al elevado tráfico de la zona y a la imprudencia de los conductores, que circulan a mayor velocidad de la permitida, ocasionando accidentes. "Aquí no ha habido muertes porque Dios no ha querido", explicó el presidente de la asociación vecinal.

Los vecinos se concentraron ayer dos veces, mañana y tarde, para reclamar medidas como la instalación de un radar que obligue a los vehículos a respetar el límite de 50 kilómetros por hora. Acudió el alcalde de Cangas de Onís, Jose Manuel Gonzalez, para mostrar su apoyo a la causa.

"El año pasado solicitamos un semáforo o un badén a Carreteras, pero nos dijeron que no se podía. Necesitamos soluciones, porque hay una señalización que los conductores no ven o no quieren ver", concretó Alonso. De momento, han aparecido dos números 50 de gran tamaño pintados en el pavimento. Las Rozas volverá a manifestarse el próximo domingo.