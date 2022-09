Covadonga estrenará la próxima Semana Santa un sistema para que roten los aparcamientos

El Principado, el Arzobispado y el Ayuntamiento de Cangas de Onís tratarán de que la solución técnica de consenso a corto y medio plazo para controlar las horas de estacionamiento de los vehículos en Covadonga esté lista para la Semana Santa de 2023.

La comisión técnica designada por el Patronato del Covadonga se ha puesto manos a la obra tras conocer los datos del estudio encargado por el Ayuntamiento cangués. Concluye que la rotación de vehículos en los aparcamientos del santuario se ve mermada al utilizarse las plazas durante varias horas por vehículos de personas que visitan desde allí los Lagos, utilizando el plan especial de transporte que rige en temporada alta.

"Covadonga no puede ser el aparcamiento de los Lagos. Deben poder aparcar visitantes y peregrinos", subraya el alcalde de Cangas, José Manuel González.

El Ayuntamiento cangués invirtió diez mil euros en el estudio que se realizó la pasada Semana Santa con la colocación de seis cámaras en diferentes puntos del santuario para comprobar el comportamiento del tráfico en la subida y bajada y en los aparcamientos de la parte alta del real sitio. Este informe demuestra que en días como el Viernes Santo, con 2.342 coches, dieron la vuelta en la rotonda de la explanada sin poder aparcar el 59,6 por ciento, concretamente 1.403.

Covadonga dispone de nueve pequeñas áreas de aparcamiento, que suman 180 plazas en total. El estudio se centra en las 110 que se encuentran en las inmediaciones de la explanada, 59 tras el edificio de la Escolanía, 41 en el entorno del camino de Peñalba y diez frente al hotel ubicado en el santuario. El resto se encuentra por debajo de los leones que flanquean la carretera bajo la Santa Cueva.

El estudio detalla que la ocupación en algunos momentos alcanza el 123 por ciento, lo que demuestra la presencia de vehículos mal estacionados. En el análisis realizado los días 14,15 y 16 de abril (jueves, viernes y sábado santos) se comprobó que las áreas de parking comenzaron a llenarse entre las 08.00 y las 09.00 horas, alcanzando el lleno a partir de las 11.00 horas los tres días. El tiempo de estancia supera las cinco horas en unos porcentajes que oscilan entre el 36, el 44 y 45 por ciento, respectivamente. Dentro de estos porcentajes, la mayoría de vehículos permaneció más de siete horas y media, llegando a superar las ocho en algunos casos.

De los 2.342 vehículos que accedieron el viernes 15 de abril al real sitio, 505 estacionaron durante una hora o más. De los 1.837 restantes, 1.403 no llegaron a aparcar y 434 lo hicieron con un tiempo de estancia inferior a una hora. Entre las once y las doce del mismo día el 93,8 por ciento no pudo estacionar. La hora punta del aparcamiento se situó los tres días sobre las 14.00 horas.

Los aparcamientos registraron el tope de su capacidad entre las 10.00 y las 20.00 horas y el nivel de rotación fue bajo los tres días. El viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, recordó el lunes que el plan de transporte entre Cangas y los Lagos también permite visitar Covadonga, aparcando en los estacionamientos diseñados en el plan y pudiendo continuar con el mismo billete a los Lagos.