Ponga deberá pagar 4.500 euros al mes a Sobrefoz hasta cubrir el canon cinegético

El Ayuntamiento de Ponga tendrá que pagar 4.500 euros al mes a a Sobrefoz hasta completar los cerca de 70.000 euros que la parroquia rural reclamó por el canon cinegético al Consistorio. Fue la decisión que se adoptó ayer en el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Oviedo, en el trámite de ejecución de sentencia interpuesto por Sobrefoz. La obligación de saldar la deuda llega tras no valorarse la solución del embargo de bienes al municipio propuesta por ambas partes.

El revés se suma a la ya delicada situación económica que atraviesa el concejo. De no pagar, el juez podría solicitar al Principado la disolución del Ayuntamiento, que confía en poder hacer frente con el crédito de 90.000 euros que solicitará al Estado en la línea de financiación abierta para ayudar a los municipios pequeños en el pago de sentencias judiciales o con el próximo pago que llegue del canon cinegético por parte del Principado, previsto para mayo de 2023.

"Haré lo que tenga que hacer para que el concejo no se disuelva", dijo ayer la alcaldesa, Marta Alonso. "Es un revés más a las maltrechas arcas municipales, el Ayuntamiento paga sus deudas pero los que están condenados a pagar no le pagan", lamentó la regidora, que confía en que se les facilite una solución, ya que, según aseguró, la disposición es de pagar. "Hacemos todo lo que se puede. Que no le quepa duda a nadie, lo que hago lo hago por el libro y sigo peleando por lo que creo que es justo", añadió Alonso, antes de censurar la "irresponsabilidad" de sus predecesores. Sobre la actuación de la parroquia de Sobrefoz, afirmó que "se valora por sí misma".