Fresnéu reclama al Ayuntamiento que garantice el abastecimiento

Fresnéu, en el concejo de Llanes, lleva tiempo padeciendo graves problemas de agua que este verano se han visto incrementados por la sequía. Los vecinos piden que el Ayuntamiento de Llanes se haga cargo de la situación ya que esta dificulta la habitabilidad del lugar, con doce viviendas, salpicadas en una ladera con unas espectaculares vistas al valle de Ardisana y a los Picos de Europa. Solo una de ellas está habitada todo el año, otras tres se venden y el resto, son segundas residencias que se ocupan en periodos vacacionales y fines de semana. Carecen de junta de aguas, ni asociación vecinal que gestione el servicio.

En los últimos meses han estado varias semanas sin suministro y con el depósito vacío. En verano pidieron ayuda al Ayuntamiento que "solo en una ocasión", según cuentan los vecinos, mandó una cuba. Después pidieron que la empresa de aguas les suministrara tres más, un servicio por el que han recibido una factura de 798 euros a pagar entre todos al no estar municipalizada la gestión. Solicitaron a la misma empresa presupuesto para la limpieza del manantial, acondicionamiento del depósito y el mantenimiento que asciende a más de 16.000 euros, y ante la imposibilidad de asumirlo piden al Ayuntamiento que se haga cargo.

"Para nosotros es mucho, porque somos pocos vecinos. Algunos quieren venir a sus casas, pero cuando llegan no hay agua y se tienen que ir", aseguran. Una de las vecinas, que reside en Avilés, recuerda que junto a su marido solicitaron la gestión municipal en el Ayuntamiento a principios de la década de los 90 y asegura también que el Consistorio puso contadores que hace "unos 18 años" se anularon. Ella conserva resguardos de pagos anteriores al servicio municipal de agua de aquella época. Según explica, al anular los contadores se les dijo que no pagarían nada. "Antes avisábamos a la empresa, traían cubas en verano y no pagábamos nada. Siempre se encargó el Ayuntamiento", afirma.

Que se quede sin agua el depósito ha generado también averías, como la de la bomba que hace llegar el suministro al barrio alto o que las conducciones cojan aire y no funcionen. "Pedimos que el Ayuntamiento se haga cargo de pagar las facturas pendientes, que nos pongan contadores y pagar todos los meses como cualquiera", dice una vecina.

"Claro que queremos pagar el agua, pero lo que no podemos costear es la infraestructura", asegura otro vecino de Fresnéu residente en Bilbao, quien califica de "inasumible" la cantidad económica que la empresa "Asturagua" valoró como presupuesto para dar de alta ese servicio y mantenerlo. "Es irreal y un despropósito sin sentido para un pueblo cuyos vecinos no vivimos aquí de diario. Además, quien se tiene que ocupar del suministro es el propio Ayuntamiento de Llanes, lo tenemos por escrito". Los vecinos hacen referencia a un expediente "firmado y sellado" en el año 1996 por el cual el gobierno local de entonces, a cargo del PSOE, "se comprometía" a abastecer de agua potable al pueblo. "Ese año se construyó el depósito y pagamos una acometida de 51.500 pesetas para que ellos se encargaran de gestionar el suministro. No entendemos que, porque hayan cambiado los gobiernos, este documento tenga que perder valor", reclama el propietario de una de las once casas del pueblo.

Por su parte, desde el Ayuntamiento llanisco explican que el suministro de Fresnéu nunca ha estado dentro del servicio municipal de aguas, dado que los vecinos contaban con su propia junta, ahora inexistente. No obstante, el concejal popular, Juan Carlos Armas, manifiesta que se encuentran en proceso de estudio de la situación actual del pueblo para poder valorar qué tipo de actuaciones precisa, y constatar en qué medida el Consistorio puede asumir una parte económica: "No vamos a dejar a nadie sin agua, pero ellos tienen que ser conscientes de que van a tener que pagar, poner contadores y hacer obra conforme a lo que dice la legislación".

Mientras tanto, los vecinos continúan con una situación "insana e insostenible" que les obliga a controlar cada gota de agua que consumen con temor a que, otra vez, sea la última.