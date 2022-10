Isabel San Sebastián: "Con el gamonéu me pasó como con Asturias, amor a primera vista"

"Con el gamonéu y sus semejantes me ocurrió como con Asturias, amor a primera vista". Esta fue la declaración con la que la escritora Isabel San Sebastián dejó ayer clara su devoción por el Principado y por su gastronomía durante el pregón con el que abrió el LXXXI Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa, cuya jornada central tendrá lugar en Cangas de Onís el próximo miércoles, día 12.

La pregonera admitió que no es una experta en la materia, pero no escondió el orgullo que le produjo formar parte de un certamen con "tan larga tradición" y en un lugar "cargado de historia" que ya sirvió de escenario a alguna de sus novelas. "De quesos solo sé si me gustan o no. Y sé que los que hoy honramos me encantan", explicó San Sebastián. "Conozco muy bien Asturias y esta comarca. He escrito mucho sobre ella y, a falta de conocimientos queseros, lo que puedo aportar son conocimientos históricos", añadió.

"Historia viva"

Así, en su discurso la escritora y periodista ofreció un viaje al pasado y recordó las crónicas que hablan de la ciudad canguesa como origen del Reino de Asturias y de la figura de Pelayo. Tampoco quiso perder la oportunidad de rendir homenaje a los pastores, menos reconocidos por la historia pero, sin duda, "eternos protagonistas", según indicó. "Aquí siguen, hoy como ayer, cuidando del ganado, elaborando sus productos con esmero y escribiendo una historia viva, cambiante a través de los siglos", afirmó San Sebastián. Una labor indispensable para mantener "una joya gastronómica como son los quesos que concurren a este certamen: el cabrales, el beyos o el gamonéu. Todos me encantan", indicó la escritora, que no se decantó por una especialidad concreta como favorita.

San Sebastián aprovechó para destacar los puntos fuertes de una región muy querida para ella. "Estoy aquí en calidad de enamorada de Asturias. De su historia, sus paisajes, su paisanaje y su gastronomía, que constituyen un todo inseparable en el que sabores, vistas y compañía se alían para brindar felicidad a quien tiene la fortuna de estar aquí", proclamó.

Dentro del programa festivo, hoy se celebra en Cangas de Onís un concurso de acuarelistas durante toda la mañana. El certamen se completa con un mercado en el que cada artista podrá exponer y vender sus creaciones.