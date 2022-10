El marco legal temporal para el urbanismo de Llanes estará listo en el primer trimestre de 2023

El Principado prevé tener listas las normas que regirán de manera provisional el urbanismo de Llanes en el primer trimestre de 2023. El deseo del Ejecutivo autonómico es que este marco legal temporal esté en vigor "el menor tiempo posible", algo que se determinará en función de lo que tarde en llegar el documento de planeamiento definitivo que se está tramitando para el municipio.

Estos son las previsiones y esperanzas que se pusieron ayer de manifiesto durante el acto celebrado para la presentación de esta normativa provisional, que ya fue aprobada inicialmente a finales de septiembre y que ahora se encuentra en periodo de información pública. "Estaremos encantados de que la vida del documento que estamos haciendo sea corta, es su objetivo, pero que el tiempo que dure sea lo más eficaz posible y que más pronto que tarde Llanes tenga un Plan General con la importancia de un documento así, que supone productividad y competitividad para un municipio", explicó la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sonia Puente Landázuri.

Puente acudió a Llanes junto al viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García, y el secretario de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), José Antonio Cullía de la Maza. La normativa provisional del Principado, que no conllevará ninguna suspensión de licencias urbanísticas, se puede consultar ya tanto de manera online como en las oficinas de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) en Oviedo, en la sede de la consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. También en la sede de la escuela oficial de idiomas de Llanes, de lunes a viernes. El Principado ha ampliado de dos a cinco días la presencia de informadores para resolver las dudas que pueda tener cualquier vecino al respecto.

Llanes no cuenta con un marco urbanístico tras años de avatares administrativos y judiciales de los planes municipales. Para dar "seguridad jurídica" y no paralizar la gestión, Principado y Ayuntamiento han colaborado en la elaboración de esta normativa temporal. Regirá mientras culmina la tramitación del Plan General que se está tramitando también en la actualidad y que requiere plazos más amplios.

Al acto de ayer acudieron una veintena de personas, entre ellas técnicos del Ayuntamiento, el portavoz municipal socialista Óscar Torre, varios concejales, y la edil de Urbanismo de Llanes Marián García de la Llana.

Jorge García recordó que las normas se propusieron para trabajar coordinadamente con el Ayuntamiento con el objetivo de dar "seguridad jurídica" al municipio en tanto se tramitaba el futuro Plan General. "Han sido fruto de un trabajo conjunto de los técnicos del Principado y del Ayuntamiento", dijo. Añadió que esta normativa provisional trata de ser un "puente para dar cobertura legal y jurídica" que permita el desarrollo hasta que entre en vigor el texto definitivo. "Espero que sea lo antes posible. Se ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento y mirando por la seguridad de los vecinos para que sean un puente para que en el menor tiempo posible se tenga un plan de ordenación", añadió.

Tanto García como Puente agradecieron a los técnicos el trabajo realizado y también la presencia ayer de la representación política municipal. "Se trata de un documento con un plan de mínimos donde el alcance es mucho más reducido que el del Plan General. Aborda únicamente el suelo urbano, el no urbanizable con las cuatro categorías mínimas establecidas y la delimitación de los 106 núcleos rurales", señaló Puente. La clasificación de suelo está recogida como suelo urbano consolidado y no consolidado, suelo urbanizable y no urbanizable, además del suelo delimitado por Costas.

E Principado siempre ha manifestado que se trata de una normativa de mínimos hasta la llegada del Plan General del concejo y ante la ausencia de normativa urbanística propia en Llanes. Será el planeamiento definitivo el que aborde el desarrollo urbanístico del municipio.

Cullía aseguró que las normas provisionales nacieron con vocación de "coordinación" con el Plan General que impulsa el municipio y "su voluntad es la de respetar el modelo del documento municipal que está en información pública", indicó. Cuando se dio a conocer el texto de la normativa provisional en marzo se supo que contemplaba la posibilidad de construcción de hasta 3.000 viviendas en el concejo, incluyendo los núcleos rurales y urbanos. Desde el inicio de la información pública hay un plazo de 45 días para consultar el documento.