Las casas en zona rural elevan la previsión de expansión residencial del plan llanisco

Esta posibilidad edificatoria no será expansiva, sino aprovechando los espacios o posibles rehabilitaciones que se encuentran en los mismos núcleos. El incremento responde a que este documento del plan general atiende ya unas 400 alegaciones de forma íntegra y 300 parcialmente de la primera aprobación inicial e información pública que finalmente quedó invalidada por un informe negativo de CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) que defendía la necesidad de tramitar paralelamente el planeamiento y el catálogo urbanístico. El Ayuntamiento defendió un criterio contrario, pero desistió de su postura para evitar más retrasos en la tramitación. La mayoría de las alegaciones recogidas responden a planteamientos de particulares.

"Los núcleos rurales fueron abriéndose a las posibilidades de las alegaciones, teniendo en cuenta que este plan no pretende comer suelo, sino concentrar los núcleos rurales en las rehabilitaciones y espacios que quedan en el medio", comentó el alcalde, Enrique Riestra, que explicó que cosas como esta demuestran que se trata de un plan "participativo".

El texto también contempla el incremento de vivienda pública con respecto al documento de hace tres años pasando de 183 a 191. Al margen del PGOU, el regidor llanisco recordó que Llanes encabeza la lista de municipios con un mayor parque de vivienda pública de la comarca del Oriente, que se verá incrementada con las nueva previsiones estimadas.

Una de las zonas donde se ha recortado "considerablemente" la edificación con respecto al plan de 2015, anulado por la justicia, es la zona de La Talá, en la capital llanisca donde ahora se contempla un máximo de 156 viviendas entre colectivas y unifamiliares y parte de ellas serán viviendas protegidas, además de conservar zonas verdes. "La esencia del plan es la conservación de la esencia del concejo. La Talá fue un ejemplo de lo que es la especulación urbanística", comentó Riestra que recordó que eran 15.000 las viviendas que se recogían en el documento que el gobierno local socialista impulsó en 2015.

El planeamiento en tramitación contempla también los informes sectoriales de otras administraciones. Entre ellos el que se refiere a la variante de Posada. El texto no recoge la previsión de la variante de la localidad por un informe sectorial de la dirección general de Infraestructuras de la consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado de Asturias. El motivo concreto al que se hace referencia es que la ronda no está incluida en el plan territorial de carreteras 2015-2030.

"Las objeciones de la dirección general de Infraestructura del Principado de Asturias atañen a la opción de construir una variante oeste del núcleo de Posada, dado que no está incorporada al Programa de Actuación Territorial de Carreteras 2015-2030 aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno del Principado", recoge el planeamiento aprobado inicialmente.

El Ayuntamiento prevé tras los dos meses de información pública y el trabajo sobre las alegaciones posterior, que el plan pueda aprobarse provisionalmente para el mes de abril de 2023. "Teniendo en cuenta el trabajo que ya lleva hecho este plan y la contestación a las alegaciones que se presenten, mi intención es que pueda aprobarse provisionalmente para abril. Luego estaría ya en manos del Principado para la aprobación definitiva", explicó el alcalde llanisco.

El plan y el catálogo urbanístico permanecerán expuestos en el centro de empresas de Llanes, situado en La Arquera, durante dos meses de lunes a viernes y cuenta con la presencia de miembros del equipo redactor los jueves. El Ayuntamiento habilitó allí un registro para que los interesados puedan presentar en ese mismo lugar las alegaciones.

Riestra afirma que una "mano política" ha ralentizado la tramitación de la normativa





"Conservación y crecimiento racional". Estos son dos rasgos que destacó ayer el alcalde de Llanes, Enrique Riestra del Plan General en tramitación. Para él su aprobación dará seguridad no solo jurídica, sino de conservación del paisaje y perspectiva del futuro al municipio. "La seguridad que va a dar no solo es jurídica, sino también de conservación de la esencia del concejo. Con el plan de 2015 estábamos abiertos a perder las posibilidades de futuro que tiene Llanes que pasan por la conservación y el crecimiento racional", explicó a la vez que tildó de "aberración" el planteamiento socialista de 2015. Riestra recordó que no había servicios para dar cobertura a las 15.000 viviendas a las que daba cabida el documento anulado por los tribunales. El regidor llanisco incidió en la idea de la existencia de una "mano política" que ha impedido que la tramitación del actual plan esté más avanzada. "Sigo pensando que no tendríamos que estar en esta fase sino más avanzados y sigo pensando que hay una mano política detrás", aseguró, recordando que a quien no "fue capaz de sacar un plan en 28 años, a quien se lo tumbó la justicia por no presentarlo al público, cosas que luego tenían intereses detrás, a esa gente no le interesa que un grupo municipalista sea capaz de hacer un plan para los vecinos, no para los promotores y que lo saque". "Llevamos muchos palos en las ruedas", sentenció Riestra que apuntó a que la aprobación inicial garantiza ya la preservación del paisaje. "Hay que tener lejos de la vida pública a quien quería vendernos para enriquecer a unos a costa de todos", concluyó el regidor.