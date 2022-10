Leche propia de vaca, cabra y oveja, clave para los mejores elaboradores de gamonéu

Su gran objetivo es lograr "la máxima calidad" de un "producto único". El resultado se degusta en cada tajada de queso gamonéu. Detrás de cada pieza está el duro trabajo y la dedicación de quienes realizan artesanía gastronómica con denominación de origen protegida. El jurado determinó el pasado domingo en Benia que la quesería Enrique Remis, de Sirviella (Onís), en la variedad del puerto, y la de Priena, de Corao (Cangas de Onís), en la del valle, presentaron las mejores piezas al concurso sobre este prestigioso queso.

Pilar Amieva y Enrique Remis son los padres de una saga a la que se han unido sus hijos Enrique y Rubén. Los Remis empezaron elaborando en Soñín y, desde hace poco menos de veinte años, lo hacen en la majada de Belbín. Son los únicos que producen queso acogido a la denominación dentro de los límites del Parque Nacional de los Picos de Europa en Onís, entre junio y finales de septiembre. Los otros tres queseros del puerto trabajan en la parte de Cangas.

Rubén Remis dedicó a su abuela Justa Fernández, fallecida este mismo año, el premio. Ella, junto a su marido Manuel Remis, inició hace muchas décadas la tradición familiar. Sus hijos y nietos venden a partir de octubre una producción que ya tienen reservada prácticamente antes de empezar a elaborar. "Este año el queso no llegó a mayo", afirma Enrique, quien asegura que los clientes entienden la subida del precio que llegó a los 50 euros. "La gente sí valora lo que se produce", añade su hermano Rubén, que apunta a "la calidad" como clave para esta alta demanda. Ambos admiten con resignación que el queso del puerto tiende a la desaparición. "Se acaba, dentro de poco solo quedará el nombre", advierte Rubén Remis. No ha sido un verano fácil por la sequía, pero asegura que las altas temperaturas no han afectado a su producción. Rubén quiso agradecer al alcalde de Onís, José Manuel Abeledo, que estuviera pendiente de la escasez de agua y que nunca les faltara suministro ni a ellos ni a su ganado.

Los Remis tienen un rebaño de doscientas ovejas, ochenta cabras y más de un centenar de vacas entre las de carne y las de leche. Para ellos, uno de los secretos de un buen queso de gamonéu es la presencia en su elaboración de las tres leches. "Es fundamental", coinciden.

Tener leche propia de calidad de las tres variedades es también importante para Alberto Martínez Alonso, de la quesería Priena, ganadora en la variedad del valle. Al contrario que los Remis, apostó sin ninguna tradición familiar previa por montar una quesería en 2007. "Fue duro empezar de cero y sin clientela. De aquella, eran todos familias de tradición quesera", rememora. El tiempo le ha dado la razón y ya suma once premios en certámenes queseros.

Los ataques del lobo afectan a todos los queseros, pero Alberto Martínez lleva el negocio con su hermano y juntos elaboran unos 12.000 kilo al año. Su intención es la de seguir creciendo, fundamentalmente en calidad. Ambos tienen clara cuál es la receta de un buen queso: "Tener leche propia de vaca, cabra y oveja, buena calidad y mimarlo todo desde el primer momento".