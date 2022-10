"Las medidas para prevenir los daños del lobo son humo", lamentan los ganaderos

Los ganaderos no tienen ninguna esperanza de que las medidas que recoge la resolución emitida por la consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial destinadas a la localización de lobos y prevención de los daños a las reses en la zona de las Peñamelleras y Cabrales, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, vayan a tener efectividad.

Desde el sector pedían ayer que se se haga un análisis "serio" para determinar en primer lugar la población de cánido que existe en la zona para luego poder realizar controles poblacionales. "Esto es una bomba de humo. Hay muchísimos lobos pero no saben cuántos", comentó José Luis Alonso, ganadero y uno de los cuatro elaboradores de queso gamonéu que producen dentro del espacio protegido. Cree que no es la manera adecuada de gestionar el problema. "No se puede engañar a la gente", explican. "Estudios tendrán ellos más, pero aquí nosotros (ganaderos y pastores) sabemos lo que hay", comentó José Luis Alonso.

Con la resolución del Principado, que cumple con el protocolo de conservación del lobo antes de poder llegar a medidas de extracción, los guardas del Principado autorizados podrán ejercer medidas "no cruentas y sin capturas" con las que se permite vigilar y ahuyentar al lobo sin medios de amplificación de sonido ni pirotécnicos. Si está permitido ahuyentarlos y el foqueo nocturno.

El sentir general de los ganaderos del oriente es que "se trata de una medida muy pobre que está hecha para salir del paso, pero que realmente no va arreglar el problema que tenemos", manifiesta Alberto Alonso, ganadero de Teleña, en el concejo de Cangas de Onís.

Están convencidos de que la solución más efectiva pasa por un control estricto de la especie que evite los costosos daños que están sufriendo día sí y día también ,y que pueden llegar a ser devastadores para la supervivencia ganadera: "Cómo esto siga así se nos va a ir de las manos y vamos a tener al lobo en la puerta de casa. Cuando se quieran dar cuenta será demasiado tarde", lamenta Alberto Alonso.

Están convencidos de que la medida "poco nos va ayudar" y que las acciones que sí serían necesitan son las quemas controladas y los controles poblacionales "que sean necesarios cuando sepan cuántos hay".

"Que se quiten lobos y que limpien montes", indicó el elaborador, que mantiene uno de los rebaños de reciella más numerosos de la zona con la protección de seis perros mastines y aún así tiene daños.