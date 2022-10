Premio para la Asociación Ictus de Asturias: "Se puede prevenir"

La Asociación Ictus de Asturias y Otras Lesiones Adquiridas (ASICAS), con sede en Piloña, recibía el pasado sábado uno de los tres premios Pueblos Solidarios del oriente de Asturias de Creando Redes de Solidaridad. El reconocimiento avala su nuevo proyecto, con el que esta organización sin ánimo de lucro trabaja para asesorar y ayudar a personas que han sufrido un fallo en el sistema cardiovascular y a sus familiares. El premio llega en un momento de gran actividad para la asociación que durante este mes ha realizado distintos talleres con motivo del Día Mundial del Ictus, el sábado.

ASICAS nació en 2017 en Infiesto como una entidad destinada a informar sobre el ictus en la comarca oriental y prestar apoyo a los vecinos. Durante los últimos cinco años ha ido creciendo, hasta contar con casi 200 socios y trabajar a nivel autonómico. Y es que su labor es fundamental es ayudar a la sociedad, ya que la enfermedad del ictus continúa siendo un misterio para muchas personas que desconocen cómo se manifiestan los síntomas, y cómo proceder en caso de identificarlos. "Es muy importante que la gente sepa reconocerlos para que reciban el tratamiento adecuado lo más pronto posible para evitar secuelas", explica su presidenta, la enfermera María Jesús Rodríguez García.

Por ello, la asociación está en permanente campaña de difusión, organizando actividades y talleres y siendo cada vez más activa, con el único soporte económico de las donaciones de sus socios y voluntarios. Las campañas de prevención y sensibilización no son el único servicio que ofrece ASICAS. También cuenta con programas de rehabilitación, de autonomía e inclusión social, talleres de musicoterapia, estimulación cognitiva, así como sesiones de ayuda psicológica, orientación y apoyo a las familias: "Hemos multiplicado las actividades este año y estamos muy satisfechos por la respuesta que han tenido".

El proyecto premiado desarrollará talleres en Ribadesella y Parres, con dos sesiones semanales de hora y media que esperan poner en marcha entre enero y marzo de 2023: "Vamos a trabajar las habilidades sociales, la comunicación, el reconocimiento emocional, la regulación de las emociones y cómo gestionar el tiempo y aprovechar las horas del día", concreta su presidenta, quien ve también fundamental "intentar conseguir que las necesidades de estas personas se vean satisfechas por las administraciones". En ese sentido, la organización ha luchado por la inclusión de mejoras en los servicios de las zonas rurales y ha logrado grandes avances en el Oriente. Uno de ellos se hacía realidad en agosto con la apertura de una unidad de rehabilitación en el centro de salud de Infiesto, formada por un equipo multidisciplinar y que, a su vez, presta atención en Llanes. "Era una de nuestras reivindicaciones. Hemos dado un salto muy importante con este servicio, pero seguramente hagan falta más". Gracias a este nuevo recurso, las personas que necesitan recuperarse de un ictus ya no tendrán que desplazarse a los hospitales del centro de Asturias, lo que suponía un elevado coste, tanto personal y familiar como económico. "Muchas personas no podían permitírselo, y eso se traducía en que no recibían el tratamiento terapéutico o tenían que abandonarlo", señala Rodríguez.

Durante todo este mes, ASICAS ha venido desarrollando una intensa programación con el mensaje "El ictus se puede prevenir": festivales de cine sobre enfermedades neurológicas, jornadas divulgativas en distintos concejos, cestas solidarias y la iniciativa de iluminar los edificios públicos de Oviedo, Gijón y Avilés con el color del ictus, el naranja.

"El ictus sigue siendo la primera causa de discapacidad en adultos, la segunda de demencia y la primera de mortalidad en mujeres", asegura Rodríguez quien resalta que los casos de personas que sufren ictus han ido en aumento. Actualmente la cifra anual en el Principado se sitúa en los 3.800 casos, un número muy alto que responde, entre otras cosas, a las características demográficas del territorio: "El ictus está relacionado con los factores de riesgo y el principal es la edad. En Asturias la tasa de envejecimiento es bastante elevada", concreta.

Además, Rodríguez afirma que se ha registrado un incremento del 25% en menores de 65 años, circunstancia asociada a enfermedades crónicas, el sedentarismo, el estrés o el consumo de alcohol y tabaco, aunque también influyen otros agentes externos como la contaminación. "Lo mas importante para prevenir un ictus es evitar esos factores de riesgo en la medida de los posible. Recomendamos tanto para el ictus como para todas las enfermedades cardiovasculares. llevar una dieta saludable basada en el consumo de frutas y verduras, hacer ejercicio diario, y que aquellas personas que toman medicación de forma estricta para la hipertensión, colesterol, diabetes o afecciones del corazón, no la suspendan", concluye.