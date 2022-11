La comarca del Oriente despide un puente festivo con ocupaciones que rozaron hasta el 80%

Buenas e incluso altas temperaturas propias del verano, sol, y días festivos fueron la combinación perfecta para que el puente de Todos los Santos, que finaliza hoy, haya llenado la comarca de turistas. Se vivió ambiente propio del verano en vísperas de noviembre, con terrazas llenas y momentos en los que en las principales localidades del Oriente fue complicado aparcar.

A la espera del balance oficial, muchas de las reservas se realizaron a última hora y gran parte para estancias entre el sábado y ayer. Los puntos estratégicos de la costa y el interior notaron el incremento de personas en sus calles y establecimientos, en un momento en el que muchos negocios de hotelería y hostelería ya habían cerrado por temporada. Lugares como Covadonga registraron numerosos visitantes, especialmente el sábado y domingo, con dificultades para aparcar. El acceso a los Lagos estuvo limitado por el plan de transportes que se retomó para el puente tras haber concluido la regulación diaria, iniciada a principios de verano, el pasado 16 de octubre. El puente "romano" cangués fue un ir y venir de visitantes que querían su foto ante el monumento, y varios restaurantes de toda la zona gestionaron listas de espera para comer o cenar. El presidente de la asociación de empresarios de Cangas de Onís, Saúl Pascual, explicó ayer que a falta de datos oficiales, los negocios notaron la presencia del turismo. "No tenemos una encuesta oficial aún, pero estamos en una estimación de ocupación entre el sábado y el lunes de un 80 por ciento", indicó, a la vez que constató que las previsiones hace quince días no eran tan optimistas.

El presidente de Otea Llanes, José Alberto Concha, confirmó que el puente ha sido "bueno", pero apostó más por evaluar los resultados generales de todo el año. Apuntó que el buen tiempo ha posibilitado no incrementar los gastos de suministros de los establecimientos. "Si no hubiera habido un tiempo espectacular el crecimiento de los suministros eléctricos sería exponencial y los números no saldrían", afirmó.

En cuanto a la ocupación fue "aceptable", y apuntó a la necesidad de valorarla siempre vinculada al precio medio. Además agradeció la fidelidad de los clientes y elogió el esfuerzo de los empresarios por lograr que el Oriente siga siendo un "referente de calidad", aunque lamentó que desde las administraciones no se impulsen proyectos que atraigan flujos turísticos, como un transporte sostenible o mejorar las conexiones con el aeropuerto para atraer al turismo extranjero a la zona, entre otros.

"Se va a invertir un millón de euros en la promoción del turismo minero, pero allí no hay infraestructura turística, con todo el respeto al turismo minero", dijo Concha, mostrando su preocupación y la del sector "al destino que se está dando a los fondos Next Generation".

Sabino Martínez, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Ribadesella, explicó que muchos de los asociados no estuvieron abiertos durante el puente. A falta de conocer los datos reales, las previsiones de ocupación era similares o un poco superiores a las de un buen fin de semana.