Cangas de Onís reclama personal en la barrera de los Lagos para evitar colapsos

Personal para regular el tráfico durante los fines de semana que no esté activo el plan autonómico de transporte a los Lagos. Fue la petición que hizo ayer al Principado el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, tras la repetición una vez más el pasado 5 de noviembre de escenas de caravanas ante la barrera de acceso a los Lagos en la rotonda de Covadonga y también en la zona del aparcamiento de La Tiese, en las inmediaciones del lago Ercina.

"Son momentos entre noviembre y marzo en que no hay suficiente afluencia para activar el plan de transporte, pero sí para que la barrera baje. Y antes de que baje, suficiente para que se forme colapso en el acceso a La Tiese cuando suben cien coches, porque tiene capacidad para cuarenta", indicó González, que explicó que los visitantes intentan llegar hasta el final de la carretera y al no haber reguladores suben todos hacia la zona del segundo lago formándose "caravanas y caos".

El regidor cangués aseguró que en ese mismo momento hay plazas libres en el aparcamiento de Buferrera que tiene capacidad para 250 vehículos, pero "no hay reguladores arriba que cuando se llena La Tiese manden a los coches para Buferrera", aclaró, asegurando que con la presencia de personal se solventaría la situación. "Con personal para regular el tráfico se solucionaría el problema y se acabaría el colapso y las caravanas", aseguró. También reclamó informar bien a la gente de las horas de las paradas de los autobuses lanzadera cuando se activan en temporada baja. "A lo mejor no son necesarios autobuses cada media hora, pero sí informar a la gente de los horarios reales de las lanzaderas y revisar y actualizar la información", dijo el regidor.

Por todo ello, insistió en la necesidad de que el Principado conforme una "comisión de seguimiento" que pueda detectar estos problemas y darles solución. "Es importante decidir junto con el Ayuntamiento el modelo de gestión que se quiere emplear, horarios y periodo del plan de transportes, pero también una comisión de seguimiento para detectar los problemas que todos tenemos pero que no se pueden obviar para solucionarlos", afirmó.

Cangas de Onís no tiene información de cuándo se cierra la barrera de Covadonga, según indicó ayer González, y el pasado 5 de noviembre la Policía Local fue avisada por vecinos de la localidad de las caravanas que estaba provocando su cierre en torno a la rotonda que distribuye el tráfico hacia el santuario y hacia los Lagos. Los vehículos se plantan delante de la barrera esperando que se abra y la rotonda se colapsa no permitiendo el paso a los que suben o bajan desde el real sitio. "No es competencia nuestra, ni ocurre por una decisión nuestra y es una carretera de otra Administración", aclaró.

Colas en la ciudad

Por otro lado, el grupo municipal socialista de Cangas de Onís pidió hace dos días explicaciones al Alcalde sobre las caravanas registradas el pasado día 30 de octubre en el centro urbano. González respondió que estaba analizando la situación para evitar que se repita. También puntualizó que la Ley de Coordinación de la Policía Local solo permite contratar cuatro meses a los auxiliares y estos se concentran en temporada alta tanto en Cangas como en Covadonga. E indicó que la actividad "que se genera" en Cangas sobre todo los fines de semana fuera de temporada ha hecho que esta se alargue en lo que respecta a visitantes.