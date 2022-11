La concejala de Urbanismo de Llanes, Marián García de la Llana, afirmó ayer que San Roque del Acebal "no será un polígono industrial" ante el temor manifestado por los vecinos en este sentido. La edil asegura que no ha variado nada el Plan General de Ordenación Urbana en ese punto desde 2019, cuando ya recogió la estimación parcial de alegaciones vecinales. "Está todo igual y la zona residencial es mayor", afirmó, asegurando que entiende la posición de los vecinos. San Roque dispone de una zona industrial espontánea, "pero no es un área industrial", añadió. "El nuevo suelo será para sector servicios y en ningún caso para la implantación de industria pesada", concluyó, informa M. V.