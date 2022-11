"No queremos industrias, oficinas ni talleres", claman los vecinos de San Roque

Los vecinos de San Roque del Acebal, en Llanes, rechazan la previsión de suelo comercial que recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación para su localidad. Así lo manifestaron ayer los representantes de la junta vecinal y de la Asociación Perro de San Roque tras la reunión que mantuvieron con la edil de Urbanismo del Ayuntamiento, Marián García De la Llana, para aclarar los contenidos del planeamiento para la localidad.

La redacción del Plan contiene una errata en la calificación de la zona, al referirse como "suelo industrial" en San Roque a lo que en realidad sería "suelo terciario de interés comercial", según informó De la Llana a los vecinos en el encuentro de ayer.

Se trata de una modificación ya considerada en el nuevo Plan General, tras las alegaciones vecinales presentadas en el proyecto de 2019 y que fueron parcialmente estimadas. Por aquel entonces, los vecinos de San Roque tenían claro que no querían convertirse en un polígono industrial. Sin embargo, no veían con malos ojos el establecimiento de oficinas de carácter comercial. A día de hoy, tampoco aceptan esta propuesta. "La modificación del Plan se hizo en base a esa alegación que se estimó parcialmente. Ahora lo que nos transmiten es que, lo que querían en 2019, ya no lo quieren", explicó la edil de Urbanismo.

Los vecinos, por su parte, agradecieron las aclaraciones municipales, pero insisten en su deseo de mantener el pueblo tal y como está, sin cambios en el suelo, salvo que se le de un uso residencial. "Estamos hartos de industrias, de oficinas y de talleres. En su momento, aceptamos esa idea, pero queremos crecer como un pueblo normal. También desmentimos rotundamente que San Roque tenga vocación industrial o comercial y rechazamos tanto lo uno como lo otro", declararon los representantes del vecindario.

Los residentes alegan las molestias e inconvenientes que el PGOU pudiera acarrear a los vecinos que ya conviven con "problemas de tráfico a la entrada y salida del pueblo". "No vemos errores, vemos un mal diseño del Plan para San Roque", subrayan. Es una postura firme que trasladaron ayer a la concejala y que volverán a poner de manifiesto el sábado, con la celebración de un Concejo Público en la localidad, en el que se someterán a votación las alegaciones respecto al nuevo planeamiento. "Recogeremos firmas de apoyo y esperamos la implicación de todo el pueblo, como ocurrió la vez anterior", subrayan los portavoces de los colectivos locales.