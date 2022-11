Llanes intentará garantizar que no haya más suelo industrial en San Roque

Los vecinos de San Roque del Acebal y el Ayuntamiento de Llanes acercan posiciones. En la reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento entre representantes del colectivo vecinal, técnicos municipales y varios concejales las partes mostraron tener voluntad de acuerdo ante la negativa de la localidad a que se contemple más suelo industrial en la zona en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se encuentra en información pública tras haber sido aprobado inicialmente. El Ayuntamiento trasladará al equipo redactor las aportaciones de los vecinos para ver la viabilidad técnica de recogerlas en el documento.

Los vecinos por su parte, tildaron ayer de "avance" el hecho de que el Ayuntamiento garantice que en el pueblo no se podrá asentar en un futuro industria pesada. También quedó claro que el suelo contemplado es de uso comercial y terciario, no industrial, pero aún así los vecinos quieren que se restrinja al máximo en favor de suelo para construir viviendas. "Que no haya industria pesada es un avance. Vamos a negociar la calificación de comercial a ver si es posible restringirla y combinarla con residencial", explicaron los representantes de San Roque.

La localidad alberga a ambos lados de la carretera una zona industrial "espontánea", que los habitantes rechazan que pueda ampliarse. Quieren que San Roque del Acebal crezca como pueblo, no como área industrial o zona de servicios. Su idea, "siempre y cuando se llegue a un acuerdo" con el Consistorio, es que el contenido de la alegación que presenten sea el resultado de las negociaciones con el Gobierno local. "Pretendemos que San Roque sea un pueblo normal. Queremos cambiar su imagen con ayuda del Ayuntamiento y creemos que se puede conseguir. El acuerdo debe ir en esa dirección", afirmaron tras la reunión los vecinos. Al encuentro acudieron la alcaldesa en funciones y responsable de Urbanismo, Marián García de la Llana, la concejal de zona Marisa Elviro, y el de Pueblos, Miguel Ángel Alonso.

De la Llana explicó que desde el Consistorio "se comparten" las aspiraciones de los vecinos. "Desde el Ayuntamiento siempre se pretendió que fuese para el sector servicios, en relación al comercio al por menor y queremos ver con el equipo redactor qué parte se puede modificar atendiendo a estas peticiones sin distorsionar lo que existe, pero que sea viable y que continúe con la tramitación", afirmó.

Superficie para vivienda

Las partes coinciden en que se deben subsanar determinados "errores" que han detectado en el documento del Plan General en lo que se refiere al suelo que afecta a la localidad llanisca. De la Llana indicó que la alegación presentada en 2019 por los vecinos, que ya está recogida parcialmente en el documento actual, y los planos coinciden y "van en la misma dirección", pero no así las fichas que deberían recoger suelo terciario en lugar de industrial.

"Se trata de modificar las fichas con lo que ellos piden y nosotros queremos y llevarlo en esa dirección para que lo que San Roque albergue a partir de ahora sea más liviano y sostenible", aseguró la edil.

Desde el Ayuntamiento de Llanes se quiere avanzar para atender las "necesidades" de San Roque del Acebal. Los vecinos mantuvieron un encuentro el pasado sábado y acordaron empezar a moverse para tratar de modificar las previsiones del Plan General donde se contemplan unos 55.000 metros cuadrados de suelo de uso terciario que ellos defienden que se destine para vivienda. Por su parte, la formación Podemos Llanes mostró ayer su apoyo a las reivindicaciones vecinales y su portavoz Diego Ruiz de la Peña avanzó que presentarán una alegación al planeamiento al respecto.