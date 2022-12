El Ayuntamiento de Colunga apuesta por "relanzar" la incorporación de los productores locales de faba a la Identificación Geográfica Protegida (IGP) "Faba Asturiana". Así lo explicó la alcaldesa, Sandra Cuesta, durante la presentación del XXI Feria de les Fabes, cita que tendrá lugar este domingo en la capital colunguesa. El objetivo es "distinguir un producto de excelente calidad". "Diferenciaría nuestro producto que es de excelente calidad en un mercado globalizado. Es apostar por lo nuestro y profesionalizar el sector", explicó Cuesta.

En la Feria de les Fabes se espera la participación de 15 productores, siete de ellos pertenecientes a la IGP de diferentes puntos de Asturias, y los ocho productores que participarán del concejo.

En cuanto a la producción de este año, tanto Cuesta como el presidente del Consejo Regulador de la IGP, Sergio Suárez, apuntaron que pese no haber sido el mejor año en cantidad, sí son de "muy buena calidad". En la feria habrá una gran variedad de fabes cultivadas en suelo colungués.

"La climatología no nos acompañó y por eso no es un año de mucha producción de faba", comentó Suárez que relató los beneficios de producir bajo el sello de calidad IGP y evidenció que hay margen de crecimiento. "Vemos que hay demanda para más producto y que no tenemos oferta", una situación general en Asturias.

Hoy, viernes, el pregón del periodista Juan Ramón Lucas dará la salida a los actos preparados que ocuparán todo el fin de semana. Comenzará a las 19.00 horas. Una hora más tarde se procederá a la "Preba" gratuita de fabada tradicional realizada por el Club de Guisanderes y que será posible por la colaboración de varias empresas y colectivos a los que la alcaldesa trasladó el agradecimiento tras haber cedido los productos para su elaboración. Mañana, sábado, se incorporarán dos nuevos actos al programa: el I Mercáu de Faba Asturiana y el I Mercáu Fechu a Mano. Visitas al taller de elaboración de redes de pesca en Lastres, a un llagar de sidra o una jornada de promoción de tiro con arco serán, entre muchas otras, son las actividades que se ofrecerán al visitante durante el día de mañana.

Doce restaurantes participan este año en las jornadas gastronómicas. El domingo el ferial se abrirá a las 10.00 horas con concurso a la "Mejor Faba de la Granxa de Colunga" y tendrá lugar la entrega de la Faba de Honor al Club Deportivo Cacolas y a Cristina Morán Roza, campeona de España BTT XCUM Cross Country Ultramaratón. También se entregarán placas al "Paisanu y Paisana del año" y los premios del concurso de pintura infantil del centro de interpretación de la Sierra del Sueve.