Juan Ramón Lucas: "La faba es materia de evocación de lo mejor de mis recuerdos"

Nada como compartir entre familiares y amigos una buena fabada asturiana, sobre todo si está hecha con mimo y con un buen producto de la tierra. Para el periodista Juan Ramón Lucas estamos ante uno de los platos más especiales porque, según dice, le transporta a su infancia y, al mismo tiempo, representa la identidad de una región a la que se siente muy ligado. Así lo puso de manifiesto en el pregón de la XXXI Semana de les Fabes de Colunga que ofreció ayer en la plaza del Monumento de la capital municipal. Un discurso cargado de cariño por Asturias y de pasión por este producto señero de la gastronomía regional.

"Esa identidad se fragua en la historia y el carácter y, en nuestro caso, en gran medida en la mesa. Para el mundo, la fabada es asturiana y sólo puede ser asturiana. Para nosotros, las fabes son parte de lo que somos, de esa identidad que se basa en abrirse y compartir", indicó el periodista, madrileño de nacimiento y asturiano de corazón. No en vano sus padres nacieron en Asturias y él pasó buena parte de su infancia entre Mieres y Ribadedeva. Fueron unos años que, según aseguró, marcaron su vida y de los que aún recuerda matices como el olor y el sabor de la fabada que cocinaba su "güela" de Boquerizo (Ribadedeva). "La presencia de la faba en la cocina es materia de evocación de lo mejor de mis recuerdos. Es un sabor que me lleva a la infancia, a la tierra... Me pone ante lo que soy", reconoció Lucas, acompañado en la visita a Colunga por su esposa, Sandra Ibarra.

El pregonero ofreció en su discurso un homenaje a la faba, a la que denominó "origen y y guardián del paraíso", y al "trabajo de la tierra, la gastronomía y las personas, en su mayoría mujeres, que continúan hoy cultivando, manteniendo y haciendo cada vez más grande el producto".

Al acto inaugural acudió la alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta, a la que acompañó el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien agradeció la presencia de Lucas, al que dedicó unas palabras de cariño. "Por su amor a la tierra, no hay mejor pregonero para reivindicar las fabes y situar a Colunga en el mapa", afirmó el jefe del Ejecutivo autonómico

Tras el pregón, tuvo lugar la actuación de la banda de música tradicional "Xiranda", a la que siguió una prueba gratuita de fabada asturiana, elaborada por el Club de Guisanderas de Asturias, y dos conciertos a cargo de los grupos "Black Bisonte" y "Querida Margot". La cita con este producto típico asturiano continúa hoy con le Mercáu IGP Faba Asturiana y el Mercáu "Fechu a mano". El "día grande" tendrá lugar mañana con la tradicional feria de les fabes, en la que participarán quince productores de la región.