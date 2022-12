"El cuatripartito obstaculiza el acceso a la información de los vecinos de Llanes". Esta es la acusación que presentaron ayer la secretaria de Política Municipal del PSOE llanisco, Arantxa Miguel, y la concejala del Grupo municipal Socialista, Laura Torre. Una reclamación que basan en la presunta negativa del equipo de gobierno a convocar concejos públicos y a ampliar el plazo de exposición pública del Plan General. "El cuatripartito no está por la participación sino por la imposición. La no convocatoria de concejos públicos es el mejor ejemplo de que no quieren que los vecinos participen", manifestó Miguel, quien citó el reciente caso del pueblo de San Roque del Acebal: "el cuatripartito no quiso estar", criticó.

Otra de sus reivindicaciones fue la exposición pública del PGOLL que han calificado de "desastre": "Pocos días, poca información, sin la presencia de personal cualificado del equipo redactor... No nos parece serio", resumió. Por su parte Torre aseguró que apoyarán el plan de ordenación con el fin de que salga adelante, pero su grupo presentará alegaciones centradas en el suelo público y la vivienda. "Llanes tiene un problema de vivienda, especialmente con la social o protegida, y en estos siete año el cuatripartito no ha construido ni una", lamentó. La concejala avanzó que el PSOE llevará dos mociones en este sentido al próximo pleno extraordinario.