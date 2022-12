Porrúa alegará contra el plan de Llanes en demanda de más suelo para vivienda

"Queremos un crecimiento ordenado y acorde al pueblo agroganadero que tenemos". Es la reivindicación que hacen los vecinos de Porrúa frente a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes para su localidad. Un planteamiento que no dista del que se propuso inicialmente en 2019 y para el cual ya presentaron, en su momento, una alegación conjunta. Tras el concejo público organizado el pasado viernes, sus habitantes decidieron por unanimidad que volverán a alegar.

"Presentaremos una contundente alegación como hicimos ya hace años, porque parece que entonces no se nos hizo caso", explican descontentos los vecinos, que muestran su disconformidad con el tratamiento que el PGOU pretende otorgar al núcleo rural del la localidad llanisca: escaso crecimiento residencial, sustitución de la calificación de suelo agroganadero a suelo exclusivamente agrario, y la construcción de un campo de tiro "innecesario" en la zona de la Tornería.

Según indican miembros de la junta vecinal porruana, este nuevo Plan General no ha cambiado en lo sustancial, y el primer problema con el que se encuentran lo achacan a un insuficiente crecimiento residencial. Un proyecto que califican como "ridículo" para la que es la mayor parroquia no urbana en número de habitantes del concejo de Llanes. "La previsión es incluso menor que en 2019 en número de viviendas, hecho ya denunciado en su día", cuentan.

La localidad también se opone a la construcción de un campo de tiro en la zona de la Tornería

"No aspiramos al crecimiento de alguno de los otros núcleos rurales, sino a un crecimiento proporcionado y adecuado", explican los vecinos de un pueblo que se encuentra, dicen, en pleno desarrollo. "Porrúa está en crecimiento, la gente joven se está instalando aquí y necesitan un plan de viviendas más ambicioso. Sin embargo nos dejan crecer solamente un trece por ciento, cuando en otras zonas permiten más de un cincuenta por ciento", señala Maite Lobeto Romano, presidenta de la junta vecinal de Porrúa.

Los porruanos aluden a las sorprendentes diferencias que contempla el plan en cuanto al número de viviendas propuesto para las distintas localidades del municipio llanisco: "Resulta escandaloso que los pueblos que más terrenos consumen en ocupación, los que más segundas viviendas presentan y con escasa implantación ganadera, sean los núcleos rurales que más viviendas pueden hacer, sin que los datos de pirámide de población ni ningún otro dato lo justifique", reclaman.

Otro inconveniente "inasumible" para los vecinos contemplado en el Plan General es la nueva calificación de gran parte de los terrenos del pueblo que actualmente se reconocen como agroganaderos y que pretenden destinarse a suelo únicamente agrario. Esta previsión, sostienen, parece contraproducente dada la naturaleza tradicional del pueblo, cuyos habitantes se dedican, principalmente a la ganadería. "Rechazamos por injustificada la categorización de suelo agrario en lugar de la extensión de agroganadero en todos los terrenos en que la actividad está implantada. Somos un pueblo ganadero fundamentalmente, no estrictamente agrario", recalcan.

Y es que, como sus representantes indican, Porrúa es el pueblo ganadero de Llanes por excelencia: cuenta con más de dos tercios del vacuno total del concejo en la raza asturiana de la montaña. Representa, a su vez, el mayor núcleo de Asturias en este tipo de ganado y es la zona más importante del municipio en cuanto a la ganadería vacuna de leche.

Unas cifras de las que presumen los vecinos que ahora ven peligrar la continuidad de su actividad ganadera. "A partir de ahora, según marca este plan, no se podrán construir nuevas naves ganaderas y eso puede perjudicar el relevo generacional de la zona", lamenta Lobeto. "La literatura justificativa del plan no tiene su correlato en el desarrollo que los porruanos queremos para nuestro pueblo, lo que resulta inaceptable", señalan.

La última de sus reclamaciones se centra en la zona denominada Tornería, donde el PGOU prevé utilizar sus más de treinta hectáreas como reserva para un campo de tiro. Los vecinos no entienden el origen de esta propuesta ni su finalidad y lamentan que el equipo de gobierno no les haya informado previamente acerca de sus intenciones: "No fuimos consultados y desconocemos qué justificación tiene. Por ello solicitaremos que respondan en qué demanda e informes técnicos se basan para proponerlo".

Todas estas reclamaciones fueron puestas en común y aprobadas por unanimidad el pasado viernes en la celebración de un concejo público al que no acudió ningún representante del Ayuntamiento. "La participación que proclamaron los partidos del equipo gobernante fue un fraude. Ni siquiera asistió ningún miembro del mismo, a pesar de la solicitud efectuada", critican.

El Plan General de Llanes aún permitirá recoger alegaciones hasta el próximo 22 de diciembre, fecha en la que finaliza el plazo de información pública.