El PSOE alegará contra el Plan de Llanes por limitar el crecimiento de 84 núcleos

Las propuestas del PSOE afectarán principalmente a la previsión del crecimiento de la zona rural de Llanes, de ochenta y cuatro núcleos en concreto. Una previsión que los socialistas califican de "ridícula" e "injustificada", al encontrarse, según explicaron, "muy por debajo de los que la normativa urbanística autonómica permite". También cuestionan la denominación dedicada a determinado suelos que, a su entender, "limitan el desarrollo ganadero" al calificarlos con agrarios cuando a entender del grupo socialista debían ser designados como "agroganaderos".

El modelo urbanístico que se proyecta en el PGOU y que delimita los núcleos rurales del concejo es para el grupo socialista "excesiva e injustificadamente restrictivo". Aseguran en una nota de prensa emitida ayer, que esto provoca que el número de viviendas que se podrá construir en un futuro en relación a las que existen en la actualidad está "muy por debajo de lo que la legislación autonómica vigente permite". Afirman que ese crecimiento sobre el total permitido alcanza en el planeamiento en tramitación menos de la tercera parte de lo permitido y "en algunos casos no llega ni al 20 por ciento de los permitido".

El periodo de información pública finalizará el próximo 22 de diciembre, una decisión que critica la oposición al considerar "incomprensible" la decisión del gobierno que encabeza Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) de no estimar la propuesta que el grupo socialista planteó para prorrogarla hasta el 14 de enero. "Eso favorecería el acceso a la información durante las fiestas navideñas de los llaniscos y llaniscas, y en particular de los que residen fuera del concejo". El equipo de Gobierno decidió ampliar el plazo una semana más de los previsto inicialmente, del 17 de diciembre que era la primera fecha de fin para la exposición pública de los documentos y el registro de alegaciones, hasta el próximo jueves 22 de diciembre.

En la nota de prensa hecha pública ayer se refieren también al pronunciamiento de las localidades del concejo que han mostrado su intención de presentar también alegaciones ante lo que el documento recoge para sus respectivos pueblos. Algunos de los que ya han realizado reuniones vecinales para fijar una postura ante el plan general se encuentra San Roque del Acebal, que se opone a la creación de más suelo industrial en el pueblo; y Porrúa, que tras una reunión los vecinos también manifestó que consideraba "ridículo" el crecimiento en incremento de viviendas planteado en el Plan, así como señalaron las "limitaciones" que entienden traería para el desarrollo de la actividad ganadera.

El grupo municipal socialista, que tiene como portavoz en el Ayuntamiento al concejal Óscar Torre, considera que los efectos de mantener que la nueva normativa, tal y como está expuesta traería consecuencias "muy negativas y abundaría en el fenómeno de la España vaciada, error político que debe ser corregido cuando antes", explican en el comunicado.

Aseguran que esta postura coincide con la que también están poniendo de manbifiesto las reuniones vecinales en los pueblos. Un plantemiento que, a su entender, es tan perjudicial como un desarrollo desmedido. "Tan pernicioso es el excesivo crecimiento para el futuro de nuestros pueblos como ponerle límites a su desarrollo, ya que además de ser innecesario implica una pérdida de población, abandono y selvatización del territorio".

Por todo ello exigen al Gobierno local que se realicen concejos abiertos en toda la zona rural con la presencia de concejales para poder recoger las alegaciones colectivas que en ellos se determinen. "Para recoger y enmendar el actual proyecto del PGOU con las alegaciones colectivas que en ellos se acuerden". Piden los socialistas también que la cuestión se aborde con "racionalidad", teniendo en cuenta las particularidades de la población de Llanes, rechazando la idea de importar modelos que se aplican en otras comunidades autónomas. Los socialistas hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta la "peculiar" red de núcleos rurales que conforma la estructura poblacional del Principado de Asturias, que "constituye un modo especial de ocupación del territorio , diferente de otros que se dan en otros lugares". Ven necesario "reconocer las peculiaridades de la población de Llanes para afrontar con racionalidad sus planes de futuro" y tildan de "grave error" importar "acríticamente" modelos de otras autonomías.

Llanes no cuenta con normativa urbanística propia tras haber sido tumbados judicialmente todos los planeamientos diseñados hasta el momento. El Principado tramita paralelamente unas normas urbanísticas provisionales.

AVALL esgrime la sentencia del TSJA y pide que La Talá no sea suelo urbanizable residencial





El colectivo de Amigos y Vecinos por Llanes (AVALL) alegará también al Plan General de Ordenación Urbana de Llanes. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que rechaza el recurso del "banco malo" para construir en La Talá solicitarán a través de una alegación que todos los terrenos que formaron parte del plan parcial de La Talá pasen a calificarse como Suelo No Urbanizable (SNU) de Costas. También pedirán que "las dos viviendas que se contruyeron en la zona queden fuera de ordenación" y que desaparezca el Suelo Urbanizable Residencial que se contempla en el actual PGOU, que ha sido aprobado inicialmente y se encuentra en periodo de exposión pública. "El nuevo documento urbanístico que se está tramitando no puede ignorar esta sentencia. y pedimos al Ayuntamiento que acepte esta propuesta, haga caso de la sentencia reciente y declare SNU de Costas todo el área de la Talá, eliminando del planeamieto que se va a aprobar pronto de forma definitiva el SUR (Suelo Urbanizable Residencial) LL01. Tildan de "escándalo" el hecho de que una empresa "pública como el Sareb haya intentado, gastando dinero público que los terrenos de la Talá fueran declarados urbanizables". Creen que por el mismo criterio que esgrime el tribunal para considerar estos terreno como no urbanizables "ya que la parcelación y urbanización se ejecutó estando la norma ya anulada y pendiene de casación por el Supremo", debe emplearse para no validar las parcelaciones de una finca en la localidad de Niembro donde, según indican en un comunicado, "se quiere dar un nuevo pelotazo urbanístico", puesto que indican que se hicieron también "con el plan ya anulado". Por este motivo alegarán las normas urbanísticas provisionales que elabora el Principado y que también están en periodo de información pública. "El nuevo PGOU y la norma provisional que quiere aprobar la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) debe seguir considerando estas fincas como Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y Ganadero, no reconocer estas parcelaciones y evitar su urbanización". Piden a la CUOTA que se comprometa con la conservación del litoral asturiano para preservarlo "en vez de santificar parcelaciones de dudosa legalidad realizadas al amparo de un plaeamiento anulado".