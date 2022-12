San Roque emprende movilizaciones contra el suelo industrial previsto en la localidad

"San Roque del Acebal no es un polígono industrial". Este es el mensaje de la pancarta que desplegaron ayer vecinos de San Roque del Acebal (Llanes) en la concentración que se celebró en la localidad para la reclamar la eliminación total de previsión de más suelo industrial en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado inicialmente y del que este jueves concluye el período de información pública.

La movilización fue convocada por la asociación "El perru de San Roque". Hoy habrá otra concentración ante el Ayuntamiento de Llanes, esta vez convocada por la Junta Vecinal, con el mismo fin. Por el momento, los vecinos llevan recogidas 375 firmas, de las cuales 225 corresponden a residentes. Además de alegar, los vecinos han pasado a la acción para dejar claro que no van a parar hasta conseguir que no se añada "ni un metro cuadrado más" de suelo industrial al pueblo. "No queremos ser el basurero del concejo y lo tenemos claro", comentaron ayer.

Reconocen que la situación actual es consecuencia de una "acumulación de decisiones pasadas, esto empezó en los años 90". Al mismo tiempo, explicaron que en el Plan General anterior había más reserva de suelo industrial que en el impulsado por el actual equipo de gobierno que, además, limita su uso a terciario. Aún así no es suficiente para los vecinos, que persiguen que no haya más suelo industrial. "Es la meta a la que queremos llegar cueste lo que cueste".

También los vecinos de Cué presentarán una alegación conjunta al PGOU. Se sienten perjudicadas por una previsión de crecimiento de los núcleos rurales que consideran "insuficiente", al igual que lo hizo previamente Porrúa. Unos treinta vecinos acudieron el pasado domingo a una reunión en Cué, donde la mayoría decidió realizar la alegación conjunta y, otros, de forma independiente.

"A otros pueblos les están dejando crecer algo más y aquí hay solo tres parcelas edificables y no podemos crecer para ningún lugar", comentó el alcalde de barrio, Alonso Galguera. Aseguró que dentro del pueblo solo queda como edificable una parcela común. "Presentaremos una alegación conjunta para que sepan que no estamos conformes porque no hay posibilidad de que se hagan vivienda. Incluso cosas concedidas en planes anteriores, ahora no, cada vez vamos a menos", comentó, apuntando que un PGOU no es para unos meses sino para varios años. Así las cosas, barajan sumarse a la concentración de hoy en la capital llanisca.