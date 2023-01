El Guirria cumple con la tradición en Ponga: besos para ellas, cenizas para ellos

Besos y abrazos para ellas y ceniza para ellos. La tradición volvió a cumplirse en Ponga el primer día del año con la celebración de la fiesta del aguinaldo y con el Guirria como figura más esperada. A carreras por San Juan de Beleño y Cainava y a caballo junto a los aguinalderos para hacer el recorrido entre un pueblo y el otro, el mítico personaje generó una gran expectación ante los cientos de personas que se desplazaron hasta la capital pongueta para disfrutar de una fiesta ancestral y declarada de interés turístico regional.

A mediodía, desde la parte alta del pueblo y como un rayo apareció la inconfundible figura con máscara, caperucho, traje azul y naranja, palo para brincar y saltar muros y fardela en bandolera llena de ceniza. Su paso fue como siempre de fugaz y arrancó las sonrisas y la emoción de muchos, cada vez más, que no se pierden esta escenificación en ninguna de sus ediciones. "Doy besos a les muyeres, tiro-yos ceniza a los hombres, entro a les cases... Es algo muy guapo que no se puede explicar si no se vive. Es un orgullo poder correr el aguinaldo", comentó el Guirria poco antes de iniciar el recorrido y sin desvelar su identidad.

Más de veinticinco aguinalderos montados en sus caballos engalanados recorrieron una por una las casas pidiendo el aguinaldo y cantando las estrofas tradicionales. Los más pequeños lo hicieron en media docena de burros. Los menores de catorce años hacen el recorrido en burro y de esa edad en adelante a caballo.

La celebración y la participación en el aguinaldo cuenta con un gran arraigo entre los ponguetos, pasa de padres a hijos y tiene garantizado el relevo generacional. Gabriel Llera, Adrián Velasco, Daniel Santos, Mario Villabrille, Miguel Alonso y Arturo López se incorporaron ayer por primera vez al recorrido a caballo tras pasar la infancia haciéndolo en burro.

"Llevo desde los tres años participando y hoy lo voy a hacer a caballo. Es un día especial", comentó Villabrille.

El sábado 31 de diciembre se hizo el sorteo de mozos y mozas solteros desde los 15 años en adelante. "El mozo que me tocó en el sorteo me tiene que dar un regalo y yo tengo que invitarle a una cena", comento Inés Fernández, que a sus quince años debutó en el sorteo y aún no conocía la identidad de él. Pedro López fue aguinaldero y ahora son sus tres hijos –Antonio, Álvaro y Arturo– los que participan ya a caballo. Su sobrino Javier Martínez lo hizo por último año en burro. Matías Collado, de 8 años, continúa la tradición que le inculcó su padre Bernardo. Viven en Londres, pero nunca faltan a la cita. El pequeño cuenta a sus compañeros ingleses las vivencias de esta "aventura" en San Juan de Beleño con una gran emoción. Ayer fueron los niños los que cenaron con el Guirria. Los mozos lo harán el próximo día 5.

Bebida, comida y hasta un caldo para entonar el cuerpo en el año nuevo fueron algunas de las viandas que los vecinos les ofrecían a los jinetes y al Guirria a la entrada de sus casas, además del generoso aguinaldo. El gaitero Yago Valvidares puso la nota musical en el recorrido. Los "vivan los aguinalderos" y "viva el Guirria" se escucharon sin cesar al paso de los caballos. La magia volvió a cubrir el ambiente del 1 de enero en Ponga.

Al acabar el día, la figura del Guirria se perdió en las calles del pueblo y ya no se dejará ver hasta el primer día de 2024.