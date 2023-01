El Pedroso de Onís celebra San Julián con misa pero sin folclore

La localidad de El Pedroso, en el concejo de Onís, celebró este año su festividad de San Julián de una manera un poco diferente, con su tradicional misa solemne para honrar al santo, pero sin ofrecimiento del ramo ni folclore.

Los vecinos y feligreses del pueblo oniense se desplazaron, como es costumbre a la capilla de la parroquia de La Robellada de la que forma parte El Pedroso para acudir, este pasado sábado, a la ceremonia religiosa, que dio comienzo al mediodía. El encargado de oficiar la eucaristía fue el cura Diego Macías Alonso, quien compagina su cargo como arcipreste de Covadonga con el de párroco de la Unidad Pastoral de los concejos de Ponga, Amieva, Cangas de Onís y Onís.

En esta ocasión, los actos en honor a San Julián no contaron con los tradicionales festejos folclóricos que suelen llevarse a cabo en la localidad. Los vecinos aseguran que esta circunstancia se debió a razones personales de quienes se encargan de organizar la fiesta. Se notó la ausencia del tradicional ramo de panes artesanales que acompaña a la procesión. No hubo ofrenda y tampoco subasta, lo cual no impidió a los vecinos de El Pedroso disfrutar de una jornada de sábado en familia y festejar el día a su modo.

Eso sí, de cara al año que viene, los vecinos de la localidad esperan volver a coger las riendas de la organización de la fiesta para recuperar el folclore y las tradiciones de siempre que acompañan a los oficios religiosos.